A fél internet leállt reggel

A Cloudflare szervereinek kimaradása miatt számos weboldal és szolgáltatás leállt reggel, köztük olyan népszerű oldalak, mint a Discord, a Google Services, és az Amazon Web Services. Az online biztonsági cég gyorsan azonosította és orvosolta a problémát, azonban továbbra sem világos, pontosan mi okozta a kimaradást, írja a Mashable.

A Cloudflare mindössze annyit közölt elsőre hivatalos Twitter-oldalán, hogy „a problémát azonosították, és a javítás folyamatban van”. A szolgáltató jelentése szerint a problémát magyar idő szerint 8:34-kor jelentették, és nagyjából 20 perccel később már azonosították is a meghibásodást. A javítást magyar idő szerint 9:20 körül hajtották végre, így az említett szolgáltatások újra működőképesek voltak.

This incident has been resolved. https://t.co/22YiyukX9j

— Cloudflare (@Cloudflare) June 21, 2022