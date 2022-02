Frissült a Google Chrome logója

Újabb változás a Google házatáján: a keresőóriás frissítette a Chrome böngésző logóját, amin utoljára 2014-ben módosított egy aprót, bár most sem kell egetrengető frissítésre számítani – szúrta ki a PCMag.

Elvin Hu, a böngésző interakciós tervezője a Twitteren osztotta meg, hogy a Chrome fejlesztőknek szánt, kísérleti verziója, a Canary már az új ikont használja, ami elsőre talán nem is annyira szembetűnő. Ahogy a mellékelt ábrán látszik, az eddig megszokott grafikán erőteljesebbé váltak a színek, az árnyékok pedig eltűntek, ezzel kilőve az eddigi térhatást.

Az újítás a következő hónapok során vélhetően a stabil kiadás részévé válik és mindenki láthatja majd.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022