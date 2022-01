Végre bemutatkozott a Samsung olcsósított csúcstelefonja

Most először előzheti meg az Apple a Samsungot a globális mobilpiacon

Ha van rosszul őrzött titok a tech iparban, akkor az mindenképpen a Samsung Galaxy S21 FE 5G: a dél-koreai gyártó készülékéről már tavaly nyáron elkezdtek szivárogni az első információk, de a cég végül csak 2022. január 4-én, az idei CES kütyüexpó keretén belül mutatta be legújabb mobilját. A több hónapja csordogáló információmorzsák után nagy meglepetések persze nincsenek, olyan telefont kapunk, mint az előd Galaxy S20 FE esetében: a tavalyi csúcsmodell, a Galaxy S21 valamelyest olcsósított verzióját – ami egy kifejezetten korrekt készülék lett.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

A mindössze 7,9 mm vastag és 177 grammos készülék megtartotta az S21 modellek formavilágát, tehát a hátlapon kidudorodó kamerasziget „egybefolyik” a burkolat széleivel. Ahogy a Galaxy S21 és S21+ telefonok esetében, a hátlap itt is jó minőségű műanyag (így nem kell aggódni a pókhálósra tört hátsó üveg miatt), ami ezúttal olíva, levendula, fehér és grafit színben lesz elérhető, ráadásul matt kivitelben, tehát az ujjlenyomatok miatt sem kell majd idegeskedni. Megmaradt továbbá a sokak számára fontos, IP68 szabvány szerinti víz- és porállóság is.

A kijelző 6,4 hüvelykes, AMOLED 2X panellel, FHD+ (1080 x 2400 pixel) felbontással, 120 Hz-es képfrissítéssel, maximum 1200 nit fényerővel és persze HDR10+ támogatással. A képernyőből nem maradt ki a beépített ujjlenyomat-olvasó sem, és szerencsére az alatta megbúvó hardver miatt sem kell aggódni, bár itt azért akad némi változás a többi S21 készülékhez képest – aminek valószínűleg sokan fognak örülni. Processzorból már a nyolcmagos Snapdragon 888 5G-t kapjuk, méghozzá 8 GB RAM társaságában, amit választástól függően 128 vagy 256 GB háttértár egészíthet ki. Utóbbi bővítésére most sincs lehetőség, és ha már a hiányokról beszélünk, érdemes megjegyezni, hogy a készülék fém keretéről szokás szerint hiányzik a jack csatlakozó is.

Szerencsére a teljesítményre nem lehet panasz, a Galaxy S21 FE a fenti komponenseknek köszönhetően nemcsak a mindennapi teendőkre, de játékra is alkalmas. Mindezt kiegészíti az 5G kapcsolat lehetősége, a Wi-Fi 6 és a Bluetooth 5.2, aksiként pedig egy 4500 milliamperórás telep került a készülékbe. Utóbbi tudja a 25 wattos gyorstöltést (bár a konkurenciához képest azért ez már elég mókásnak hat), a 15 wattos vezeték nélküli töltést és 4,5 wattos visszafelé töltést is – szóval akár fülhallgató vagy másik mobil is tölthető a készülék hátlapjára helyezve.

A legnagyobb változások a kamerák terén érhetők tetten a sima Galaxy S21-hez képest: amíg ott egy 10 megapixeles szelfi egység került az előlapra, addig az S21 FE már egy 32 megapixeles modullal büszkélkedhet. A hátlapon egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű, egy szintén 12 megapixeles széles látószögű, illetve egy 8 megapixeles, 3x optikai nagyításra képes telefotó kamera kapott helyet. Ez szerényebb összeállítás, mint a sima S21 esetében (ott 64/12/12 volt a felhozatal), de valahol a Samsungnak azért meg kellett húznia a gyeplőt, hogy meglegyen a barátságosabb árcédula. És még így is jobban járunk, mint a rengeteg kínai telefonra kerülő, jobbára értelmetlen vagy kihasználatlanul maradó makró lencsével és mélységszenzorral.

Mennyi az annyi?

A Samsung Galaxy S21 FE 5G január 11-től lesz elérhető Magyarországon: a 128 GB-os verzióért 274 990 forintot kell majd fizetni, míg a 256 GB-os verzió ára 299 990 forint. Mindez elsőre nem tűnik olyan hihetetlenül barátinak, de nem szabad elfelejteni, hogy a tavaly év eleji megjelenéskor a sima S21 bizony 330 (128 GB) és 350 (256 GB) ezer forintról indult. Ehhez képest a gyártónak azért sikerült szépen faragni az árakon, cserébe csupán a kamerák terén kell kevéske kompromisszumot kötni, viszont minden más tekintetben egy csúcsképességű telefont kapunk, ami – jó eséllyel – az elődeihez hasonlóan évekig ki fogja elégíteni a legtöbb felhasználó igényeit.

Samsung Galaxy S21 FE 5G specifikációk: