Galaxy S21 család: megérkezett a Samsung csúcsmobilok új generációja

A korábban beharangozott időpontnak megfelelően a Samsung január 14-én hivatalosan is lerántotta a leplet a legújabb csúcstelefonjairól, a Galaxy S21 termékcsaládról, ami az előzetesen kiszivárgott információkat megerősítve három tagból, az S21, az S21+ és az S21 Ultra modellekből áll. Mindhárom készülék január 29-től lesz elérhető Magyarországon, az előrendelés pedig már január 14-től él. Ha valaki él ezzel a lehetőséggel úgy az S21 és S21+ esetében Galaxy Buds Live és Galaxy SmartTag az ajándék, míg az Ultra mellé a most bejelentett Galaxy Buds Pro jár a SmartTag kíséretében. Az árak modelltől és felszereltségtől függően 330 és 550 ezer forint között alakulnak.

Samsung Galaxy S21 (128 GB): 329 990 Ft

Samsung Galaxy S21 (256 GB): 349 990 Ft

Samsung Galaxy S21+ (128 GB): 409 990 Ft

Samsung Galaxy S21+ (256 GB): 424 990 Ft

Samsung Galaxy S21 Ultra (128 GB/12 GB): 479 990 Ft

Samsung Galaxy S21 Ultra (256 GB/12 GB): 499 990 Ft

Samsung Galaxy S21 Ultra (512 GB/16 GB): 549 990 Ft

Samsung Galaxy Buds Pro Immár hagyományosan, az új telefonok mellé a Samsung bemutatott egy új vezeték nélküli fülhallgatót is, ez a Galaxy Buds Pro. A gyártó ígérete szerint a 11 milliméteres mélynyomóval mélyebb a basszus, a 6,5 milliméteres magashangszóróval pedig tisztábbak a magas hangok és minimális a torzítás. Javult a zajszűrés, egy feltöltéssel nyolcórányi zenehallgatás érhető el, ami 20 órával növelhető a töltőtokkal. A Galaxy Buds Pro IPX7 vízállósággal érkezik, és amiatt sem érdemes aggódni, hogy a készülék esetleg eltűnik. A SmartThings Find alkalmazással a fülhallgatók a Bluetooth hatótávolságán és látótávolságon kívül, vagy akár annál messzebb megtalálhatók. A füles január 29-től elérhető, 89 990 forintos áron.

Minden kicsit jobb lett

A Samsung az új telefonokkal követi az évek óta jól bevált hagyományokat: még jobb kijelző, még jobb kamerák, még nagyobb teljesítmény – utóbbit mindegyik új mobil esetében a saját fejlesztésű, öt nanométeres gyártástechnológiával készült, nyolcmagos Exynos 2100 processzor biztosítja. Az S21 és az S21+ sík üvegű kijelzővel érkeznek, illetve mindhárom modell esetében az a nagy vizuális újdonság, hogy a hátlapi kamerák minden eddiginél nagyobb, a kerettel egybeolvadó fém szigetet kaptak. Az említett két mobil leginkább a méretében (ez a képernyőre is igaz) és a súlyában különbözik, az elő- és hátlapon ugyanazok a kamerák találhatók, a memória és a háttértár is megegyezik, további különbség csak az akkumulátor kapacitásában van (4000 és 4800 az S21+ javára), illetve a Plus modell megkapta az UWB technológiát is.

Az abszolút csúcs természetesen ezúttal is az S21 Ultra, 6,8 hüvelykes (lekerekített) kijelzővel, ami a kistestvéreihez hasonlóan tudja a 120 Hz-es képfrissítést, immár WQHD+ felbontásban is. A memória 8 helyett 12 vagy 16 GB, és a 128 és 256 GB mellett itt már elérhető a 512 GB-os háttértár is – bővítésre viszont egyik modell esetében sincs lehetőség. A Samsung zászlóshajójában egy 5000 milliamperórás telep kapott helyet, az előlapon egy 40 megapixeles kamerát találunk, míg a hátlapon négy lencsét, köztük egy 108 megapixeleset. Ezúttal is adott a továbbfejlesztett, 100x nagyításra képes Space Zoom, illetve a dupla telefotó lencsének köszönhetőn a 3x és a 10x optikai nagyítás. Mindegyik lencsével rögzíthetők 4K/60 fps felvételek, az Ultra emellett tudja a 12 bites RAW fájltípust és a legnagyobb szenzorral 12 bites HDR fotók is készíthetők.

Az Ultra nagy újdonsága továbbá, hogy az S sorozat történetében először támogatja az S Pent, így már ezen a készüléken sem akadály a rajzolás, a jegyzetelés, a fényképek szerkesztése és a dokumentumok aláírása. A telefon kompatibilis a Galaxy Note vagy Galaxy Tab készülékek tollaival is, ugyanakkor a mobil mellé nem csomagolnak ilyen kiegészítőt, külön kell megvásárolni, ahogy azt a speciális tokot is, amiben az S Pen tárolható. Ha pedig már szóba kerültek a kiegészítők: a korábbi híresztelések igaznak bizonyultak, a Samsung az Apple példáját követve már egyik új telefon mellé sem csomagol töltőt, illetve fülhallgatót.

Samsung Galaxy S21 specifikációk:

Kijelző: 6 hüvelykes dinamikus AMOLED 2X, 2400 x 1080 pixel, 48-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass Victus

6 hüvelykes dinamikus AMOLED 2X, 2400 x 1080 pixel, 48-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass Victus Processzor: nyolcmagos Exynos 2100, 3x 2,8 + 4x 2,4 + 1x 2,9 GHz

nyolcmagos Exynos 2100, 3x 2,8 + 4x 2,4 + 1x 2,9 GHz Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Hátlapi kamerák: 64 MP telefotó (f/2,0; 76°; 28 mm; 1/1.76 “; 0,8 µm; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2;2; 120°; 13 mm; 1/2,55”; 1.4 µm), 12 MP széles (f/1,8; 79°; 26 mm; 1/1,76 “; 1,8 µm; OIS), 3x hibrid optikai nagyítás

64 MP telefotó (f/2,0; 76°; 28 mm; 1/1.76 “; 0,8 µm; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2;2; 120°; 13 mm; 1/2,55”; 1.4 µm), 12 MP széles (f/1,8; 79°; 26 mm; 1/1,76 “; 1,8 µm; OIS), 3x hibrid optikai nagyítás Előlapi kamera: 10 MP (f/2,2; 80°; 1/3,24 “; 1,22 µm; 25 mm)

10 MP (f/2,2; 80°; 1/3,24 “; 1,22 µm; 25 mm) Akkumulátor: 4000 mAh

4000 mAh Méret: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

151,7 x 71,2 x 7,9 mm Súly: 171 gramm

171 gramm Egyéb: gyorstöltés, vezeték nélküli töltés és visszatöltés, IP68 védelem, DeX, dual SIM (nano), E-Sim, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, 5G, Wifi 6

gyorstöltés, vezeték nélküli töltés és visszatöltés, IP68 védelem, DeX, dual SIM (nano), E-Sim, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, 5G, Wifi 6 Színek: szürke, fehér, pink, lila

szürke, fehér, pink, lila Operációs rendszer: Android 11 + One UI 3.1

Android 11 + One UI 3.1 Ár: 329 990 (128 GB) / 349 990 (256 GB) Ft

Samsung Galaxy S21+ specifikációk:

Kijelző: 6,7 hüvelykes dinamikus AMOLED 2X, 2400 x 1080 pixel, 48-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass Victus

6,7 hüvelykes dinamikus AMOLED 2X, 2400 x 1080 pixel, 48-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass Victus Processzor: nyolcmagos Exynos 2100, 3x 2,8 + 4x 2,4 + 1x 2,9 GHz

nyolcmagos Exynos 2100, 3x 2,8 + 4x 2,4 + 1x 2,9 GHz Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Hátlapi kamerák: 64 MP telefotó (f/2,0; 76°; 28 mm; 1/1.76 “; 0,8 µm; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2;2; 120°; 13 mm; 1/2,55”; 1.4 µm), 12 MP széles (f/1,8; 79°; 26 mm; 1/1,76 “; 1,8 µm; OIS), 3x hibrid optikai nagyítás

64 MP telefotó (f/2,0; 76°; 28 mm; 1/1.76 “; 0,8 µm; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2;2; 120°; 13 mm; 1/2,55”; 1.4 µm), 12 MP széles (f/1,8; 79°; 26 mm; 1/1,76 “; 1,8 µm; OIS), 3x hibrid optikai nagyítás Előlapi kamera: 10 MP (f/2,2; 80°; 1/3,24 “; 1,22 µm; 25 mm)

10 MP (f/2,2; 80°; 1/3,24 “; 1,22 µm; 25 mm) Akkumulátor: 4800 mAh

4800 mAh Méret: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm

161,4 x 75,6 x 7,8 mm Súly: 202 gramm

202 gramm Egyéb: gyorstöltés, vezeték nélküli töltés és visszatöltés, IP68 védelem, DeX, dual SIM (nano), E-Sim, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, 5G, Wifi 6, UWB

gyorstöltés, vezeték nélküli töltés és visszatöltés, IP68 védelem, DeX, dual SIM (nano), E-Sim, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, 5G, Wifi 6, UWB Színek: ezüst, fekete, lila

ezüst, fekete, lila Operációs rendszer: Android 11 + One UI 3.1

Android 11 + One UI 3.1 Ár: 409 990 (128 GB) és 424 990 (256 GB) Ft

Samsung Galaxy S21 Ultra specifikációk: