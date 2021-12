Magyar játék is felkerült a Google éves toplistájára

Az év vége közeledtével sorra jelennek meg a különféle toplisták, a Google is rendszerint összeszedi, hogy melyek voltak a legjobb alkalmazások és mobiljátékok adott évben a Play Áruházban. A cég közlése szerint a fő kritérium minden kategóriában, hogy innovatív legyen adott szoftver, tehát nem a letöltések száma vagy a kapott értékelések minősége számít. Egyes kategóriákban abszolút nyertest is választottak, míg más kategóriában egyszerűen csokorba gyűjtötték helyezés nélkül a legjobbakat.

Külön érdekesség és büszkeség, hogy a legjobb tabletes játékok kategóriájába idén beválogatták a magyar fejlesztésű, noir hangulatú Chicken Police — Paint it RED! kalandjátékot is, ami a The Wild Gentlemen apró, független csapatának munkája.

A felhasználók kedvencei 2021

Alkalmazás: Paramount+

Játék: Garena Free Fire MAX

Legjobb app (a Google szerint)

Balance

Legjobb játék (a Google szerint)

Pokémon UNITE

Kategóriák szerinti bontás

Legjobb jótékony appok

Empathy

Mentor Spaces

Speechify

A legjobb hétköznapi appok

Blossom

PhotoRoom

Rabit

Legjobb szórakoztató appok

Clubhouse

Noobly

Whatifi

A legjobb rejtett kincsek

Laughscape

Moonbeam

Moonly

Legjobb alkalmazások a személyes fejlődéshez

Balance

Clementine

Uptime

Legjobb appok tabletre

Canva

Concepts

Houzz

Legjobb appok viselhető eszközökre

Calm

MyFitnessPal

Sleep Cycle

Legjobb kompetitív játékok

League of Legends: Wild Rift

MARVEL Future Revolution

Pokémon UNITE

Rogue Land

Suspects: Mystery Mansion

Leginnovatívabb játékok

Inked

JanKenUP!

Knights of San Francisco

Overboard!

Tears of Themis

Legjobb indie játékok

7 Billion Humans

Bird Alone

Donut Country

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Puzzling Peaks EXE

Legjobb tabletes játékok

Chicken Police — Paint it RED!

League of Legends: Wild Rift

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Overboard!

The Procession to Calvary

A legjobb appok listáját itt nézheti meg, ha pedig kifejezetten a játékokra kíváncsi, akkor erre a linkre kattintson.