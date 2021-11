Átalakul a böngészős Google Play áruház

A Google Play áruház külseje évek óta alig változik, annyira, hogy két éve pár redditező még lobbizott is azért a cégnél, hogy kezdjenek már valamit a felülettel. Az Android Police szerint nemsokára eljön a kért változás: a lap figyelmét egy olvasó hívta fel arra, hogy hamarosan frissül a digitális appbolt webes böngészőből elérhető változata.

A képernyőmentések alapján alaposan újra lesz gondolva a felület. A Play Store logó ugyan a bal felső sarokban marad, azon kívül minden más megváltozik. Eltűnik a háttérben használt szürke szín, eltünteti a bal oldali menüsort, ami a képernyő felső oldalára kerül, négy fő kategóriával: játékok, appok, mozifilmek, könyvek. A felhasználó profilképe alól pedig az olyan funkciók lesznek előhívhatók, mint a fizetési módok, saját előfizetések, saját Play-tevékenység, vagy a beállítások.

A változást egyelőre egy szűk kör láthatja, még csak teszteli a cég, nem tudni, hogy szélesebb körben mikor érkezik.

#Google Play Store for the web is finally getting the design refresh it should’ve gotten years ago.https://t.co/qFtvzbk5kt

— Mit Thakkar (@MitThakkarSEO) November 23, 2021