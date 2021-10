Uniós biztos: a leállás is mutatja, hogy nem szabadott volna ekkorára nőnie a Facebooknak

A Facebook hétfői nagy leállása is azt mutatja, hogy a digitális piacnak nem szabadna néhány nagyobb szereplőre koncentrálódnia, több versenyzőre van szükség a techszektorban – mondta el az eset kapcsán a Twitteren az Európai Bizottság digitális ügyekért és versenyjogért felelős biztosa, Margrethe Vestager. Az időzítés azért is kellemetlen, mert az uniós tagállamok jelenleg a digitális piacokra vonatkozó új keret-jogszabályrendszerének (DMA) jogszabályjavaslatát véleményezik, aminek pont ez a célja.

A hálózati probléma nyomán a közösségi óriás ernyője alá tartozó valamennyi szolgáltatás, így az Instagram, a WhatsApp is elérhetetlenné vált, és azok a Facebookon kívüli alkalmazások is döcögtek, amik Facebook-azonosítást, vagy más beágyazott Facebook elemeket, mondjuk Like gombot használnak. Ez pedig azt jelenti, hogy több milliárd felhasználó nem tudta használni azokat az alkalmazásokat, amikre addig a hétköznapjaiban nagyban támaszkodott.

A WhatsApp és az Instagram felvásárlása kapcsán egyébként már sok kritika érte a Facebookot, az Egyesült Államokban és Európában is szóba került a cég feldarabolása. A DMA az olyan óriáscégek működésére fog hatást gyakorolni, mint a Google, a Facebook, az Amazon, előírhatja az üzleti modell átalakítását is.

#facebookdown tells 2 things :

1/ we need alternatives & choices in the #tech market, and must not rely on a few big players, whoever they are => that’s the aim of #DMA

2/ that sometimes, there’s nothing better than talking to each other… just on the phone or … offline😊

— Margrethe Vestager (@vestager) October 5, 2021