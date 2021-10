Gyorskezű kasszásaival viccelődik az Aldi a Facebook-leállás után

Október 4-én, helyi idő szerint este hat óra körül világszerte elérhetetlenné vált a Facebook, a WhatsApp és az Instagram is. Kedd hajnalban a Facebook egy blogbejegyzésben reagált a leállásra, melyben azt írták, a hat órán át tartó Facebok leállás a routerek konfigurációs beállításának változása miatt következett be, és szó sincs hackelésről vagy a felhasználók adatainak megszerzésére irányuló kísérletről. A történtekért Mark Zuckerberg is elnézést kért.

A leállásra persze rögtön rengeteg szórakoztató megszólalás érkezett, Pumped Gabó például úgy kommentálta a történteket, hogy „ha nem javítják meg, isteni jelnek veszem, és megyek az OnlyFansre”.

A legfrappánsabb reakció azonban biztosan a brit Aldié, hiszen a cég a következőt írta ki Facebook-oldalára kedden:

képzeljétek el, az Aldi pénztárosai milyen gyorsan megoldották volna a Facebook-problémát.

