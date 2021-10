Ismét megy a Facebook, ez volt a leghosszabb leállás 2008 óta

Zuckerberg vagyonát is rosszul érinti a Facebook nagy leállása

Délután hat óra körül hirtelen leállt a Facebook, és a cég ernyője alá tartozó többi alkalmazás is, így a Messenger, az Instagram, a WhatsApp, és az Oculus szolgáltatások. Éjfél előtt kezdtek mutatkozni az első biztató jelek, az addigi hibaüzenet helyett már a Facebook szerveréről töltődött be egy másik hibaüzenet.

Éjfél után pedig elkezdtek becsorogni a több órája küldött Messenger üzenetek buborékjai, és a leállás utáni beköszönő-vicces bejegyzések is életet töltenek a hírfolyamba. Ekkor már a Washington Post is azt írja: lassan a WhatsApp, az Instagram, a Facebook és a Messenger is kezd működni, de nem minden funkció megy gördülékenyen.

2008-ban egy teljes napig kimaradt a közösségi oldal, azóta ez volt a leghosszabb leállás, bár akkor még csak 150 millió felhasználója volt, nem pedig több mint kétmilliárd.