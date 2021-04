Nemsokára Androidra is megérkezik a Clubhouse

Hamarosan az androidos készülékek tulajdonosai is használhatják a Clubhouse-t – derül ki a Twitteren közzétett képernyőmentésekből. A Clubhouse társalapítója, Paul Davidson március elején még óvatosan csak annyit közölt, hogy a „következő hónapok” során válik elérhetővé az egyelőre kizárólag iOS-en használható közösségi alkalmazás Androidra írt verziója. Az app egyik fejlesztője azonban a Twitteren hintette el, hogy jó eséllyel hat hét múlva, tehát valamikor május végén várható az androidos debütálás.

