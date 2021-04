„Kipróbáltam egy appot, és egy csodálatos közösséget kaptam ajándékba”

Kevesebb, mint egy év alatt sikerült népszerűvé válnia a mára több millió felhasználót felmutató Clubhouse nevű közösségi alkalmazásnak, nem is akárhogy. 2021 legfelkapottabb applikációja akkora dobás lehet, mint korábban a TikTok, számos techvezér és híresség van oda érte. A magyar közösség is éledezik – erről beszélt nekünk a XaB nevű podcaster, akit a neten csak Magyar Clubhouse pápaként emlegetnek.

A tavaly márciusban indult, kimondottan hangalapú közösségimédia-felület leginkább a rádiós műsorok és a konferenciahívások egyvelegeként írható le, mindezt ötvözve az exkluzivitással.

A Clubhouse-ra jelenleg csak meghívóval lehet regisztrálni, tehát nem tudunk csak úgy betévedni az internetről. Az alapítók szerint idővel az egész világ számára nyitott lesz a szolgáltatás, de jelenleg egy regisztrált felhasználó csak további két tagot hívhat meg. Ezt tetézi, hogy az alkalmazás egyelőre csak iOS-es mobilokra tölthető le, az androidos verzió fejlesztése csak nemrég kezdődött el. Nem csoda, hogy sokan borsos összegekért kínálják saját meghívójukat az eBay-en és más felületeken.

A hangulat az olyan egykori privát klubok élményét idézi, amik különféle hobbik, érdeklődési körök, ügyek mentén szerveződtek. Ez most éppen az interneten egy app segítségével. Mivel mindenki a telefonján beszél, így barátibb hangnem alakul ki. Ha a felhasználó bejutott, a regisztráláskor rögtön meg is adhatja az érdeklődési köreit, utána pedig különféle szobákhoz (room) csatlakozhat. A Clubhouse-ban ilyenekben zajlanak azon beszélgetések, amelyekbe bárki belehallgathat, ezek felett vannak az egyes témákat összefogó klubok.

A műsorformátum sokféle lehet: interjúk, viták, kötetlen beszélgetések bonyolíthatók le a szobákban. Ha nem tetszik, amit hallunk, akkor egyszerűen tovább megyünk, vagy ha szeretnénk hozzászólni, jelentkezhetünk. A kocsmahangulatot megelőzvén mindig a moderátorok dönthetik el, ki kapjon szót, de ez egyszerre akár több ember is lehet.

Az egyelőre bétában futó app népszerűsége 2021 elején lódult meg igazán: február közepére sikerült elérni a nyolcmilliós letöltési számot, ami április elején már 10 milliónál jár. A Clubhouse-on elérhető „műsorok” exkluzivitását az is növeli, hogy azok nem rögzíthetők, így aki lemarad, az egyszerűen kimarad, a FOMO, azaz a félelem, hogy lemaradunk valamiről, kimaradunk valamiből, manapság nagy úr. Ha véget ér a beszélgetés, utána nyom nélkül eltűnik – persze telefonnal azért rögzíthető egy adás.

Az alkalmazás felfutásában nagy szerepet játszott, hogy több híresség és techvezér is indított saját szobákat, elég csak Elon Muskot, Oprah Winfrey-t, vagy Bill Gatest említeni. A Tesla-vezér például a Gamestop-aranylázért felelős RobinHood nevű tőzsdei szoftver alapítójával, Vlad Tenevvel beszélgetett, amit hatalmas érdeklődés övezett: a chatszobához rengetegen csatlakoztak, ami próbára tette az applikációt,

pár perc alatt megdőlt a maximum ötezres hallgatói létszám.

A Clubhouse-t övező érdeklődés láthatóan a nagy cégek figyelmét sem kerülte el. A Twitter elkezdte építeni a Spaces névre keresztelt saját alternatíváját, és a Bloomberg forrásai szerint a cég az elmúlt hónapokban egy felvásárlási ajánlattal is próbálkozott, ami végül megakadt. Kínában is felbukkantak a másolatok, az Alibaba és a Tencent elkezdte tesztelni platformjain a hangalapú cseteket. A Facebook szintén dolgozik egy Clubhouse-alternatíván: már bejelentették a Hotline nevű szolgáltatást, ami egyelőre kísérleti jelleggel működik, és ugyan a hang játssza a főszerepet, de lesznek benne videók, és támogatja majd a beszélgetések rögzítését is.

A Clubhouse San Franciscó-i startupként indult, a céget Rohan Seth és Paul Davison alapította. A két szakember egy egyetemre járt, korábban pedig több közösségi szolgáltatás fejlesztésében is részt vett. Davison a Pinterest által felvásárolt Highlight-alkalmazást készítette, ami az érdeklődési körök szerinti ismerkedést próbálta elősegíteni. Az egykor Google mérnökeként is dolgozó Seth cége, a Memry Labs pedig a Dayfie szolgáltatást indította el, ami a napi szelfiket fűzte össze timelapse videókká – ez az Opendoor Technologiesnál landolt 2017-ben.

A Clubhouse értékét jelenleg 1 milliárd dollárra becsülik, és olyan unikornis startupként emlegetik, mint egykor az Airbnb-t, vagy az Ubert. Tőkebefektetések terén is bizalmat élvez, a legtöbb pénz eddig az Adreessen Horowitz befektetési alaptól jött, aminek a portfóliójában olyan befutott cégek vannak, mint a Facebook, a Zynga vagy a Slack.

A magyarok is ráugrottak

A platformon a magyar közösség is elkezdett kialakulni, amivel kapcsolatban a neten csak XaB-ként ismert podcaster (XaB és barátai) osztotta meg velünk élményeit. Őt és társait januárban kereste meg egy törzshallgató, aki felajánlotta számukra a saját meghívóját tesztelési célokra. Így kerültek az első száz magyar felhasználóval együtt a Clubhouse rendszerébe. XaB-ék eleinte főleg technológiai oldalról kezdték el elemezni a szolgáltatást. Mivel januárban csak egy-két magyar szoba indult hetente, ezért a német piac felé vették az irányt, ami akkoriban robbant.

Nagyon tetszett amit ott láttam (hallottam). Okos emberek kulturáltan vitatkoztak politikáról, digitalizációról meg mindenféle közéleti témáról de párhuzamosan voltak lazább szobák is és néhány klub is beindult

– árulta el a 24.hu megkeresésére a podcaster.

Februárban a magyar közösség is éledezni kezdett, főleg a startup és marketinges világ oldaláról, majd márciusban megérkezett a klubindítás lehetősége, és felgyorsult a folyamat.

„Hogy pontosan mit is csinálok? Ugyanazt, amit a podcastban és amit gyerekkorom óta: közösséget építek. Anno én voltam az a gyerek a suliban, aki minden pénteken és szombaton körbetelefonálta a haverokat. Addig nem nyugodtam, amíg nem jött össze valami jó kis buli. Mivel az első hetekben szinte minden magyar szobában ott voltam, hamar lett gyakorlati tudásom a felület működéséről. Egyre többen kezdtek követni is. Kicsit olyan aranyásó hangulat volt, nőtt a közönség és egyre jobb arcokat ismertem meg, az újakat pedig külön szobákban folyamatosan képeztük, mert elsőre nem triviális ez műfaj. Aztán egyik este egy szobában, amikor felmentem a virtuális színpadra, meglepetésemre XaB Magyar Clubhouse pápa néven konferáltak fel” – árulta el nekünk arra a kérdésre, hogy pontosan mire is használja a platformot.

Idővel újabb tagok csatlakoztak a podcastes társasághoz, március ötödikén pedig megalakult a KLUBHÁZ a platformon. XaB kiemeli, hogy nem az egyéneket futtatják fel, hanem mint közösség dolgoznak együtt. A legnagyobb eredménynek azt tartja eddig, hogy sok száz embert sikerült megismerni a szolgáltatáson keresztül, így értékes kapcsolatokat, hasznos információkat tudott szerezni. Sokakkal már személyesen is találkozott, van akivel napi kapcsolatban áll.

Röviden: kipróbáltam egy appot és kaptam ajándékba egy csodálatos közösséget, plusz sok barátomat is hoztam magammal. Valljuk be ez főleg a karanténok időszakában hatalmas érték. Egészen különleges érzés, hogy rengeteg embert felismerek a hangjáról és barátként üdvözlöm egy-egy szobában. Nagyon békés, kulturált, pozitív mindenki. Csodálatos dolog, hogy bizonyos szobákban milyen szellemi frissességgel, milyen okos emberekkel találkozom, akikkel a fizikai térben sokkal nehezebb lenne beszélgetnem, de minimum repkednem kéne kontinensről kontinensre.

Ez lenne a jövő?

A Clubhouse vonzereje, hogy tisztán hangalapú, valós idejű és erősen közösségi jellegű, sokak számára kifejezetten frissítő lehet a végtelen Zoom-meetingek és FaceTime hívások közt egy ilyen, kizárólag hanggal működő felület. Sokan a közösségi média jövőjét látják benne, ami ahhoz képest meglepő, hogy manapság mennyire a vizualitásra és a szövegre támaszkodnak a nagyobb platformok. Továbbá alternatívát jelenthet azoknak, akik más nagy szolgáltatásokat nem szívesen használnak, de mégis szeretnének közösséget építeni. XaB például erőteljesen ellenzi a Facebook használatát, a TikTokhoz pedig már öregnek érzi magát. A podcast mellé remek kiegészítőnek tartja a Cloubhouse-t, de nem szereti ha a kettőt összemossák, mert külön műfajokról van szó.

Őszintén szólva teches arcként nem értem, hogy ez miért csak most érkezik meg a piacra. Technológiai szempontból tíz éve is csinálhattuk volna ugyanezt. Nagyon rugalmasan ki tudja tölteni a napodban a holtidőket, hiszen egy mobil és egy füles segítségével bárhova magaddal viheted, főzhetsz, moshatsz, bevásárolhatsz hallgatózás közben, de akár még hozzá is szólhatsz. A színvonalasabb szobák akár esti kikapcsolódást is nyújthatnak, sokszor érdekesebbek, inspirálóbbak, mintha egy sorozatot bámulnál.

A podcaster szerint nagy erő van a hang alapú platformokban, ezt jelzi az is, hogy a nagy cégek rögtön másolásba kezdtek, de kérdéses, hogy a világjárvány után, a személyes találkozók visszatérésével hogyan alakul majd a Clubhouse-on töltött órák száma. XaB szerint a platform gyengesége, hogy nincs kereshető adatbázisa az eseményeknek, és az is visszafogja a közösség növekedését, hogy az androidos ismerősök egyelőre nem hívhatók be a rendszerbe.

A kritikusok emellett kiemelik, hogy a szolgáltatás alkalmiságának és személyességének akadnak árnyoldalai, a rögzítés korlátozása miatt az online zaklatásnak például sincs sok következménye. Továbbá ezt a platformot sem kerülik el a koronavírusos konteók, illetve a gyűlöletkeltő tartalmak, a beszélgetések szabadon áramolhatnak – már amennyiben az adott szoba moderátora szóhoz juttat másokat is. Éppen ez az oka, hogy az erős cenzúrájáról ismert Kínában februárban betiltották az alkalmazást, ami legalább akkora hírverést jelentett a Clubhouse számára, mint Elon Musk műsorai.

Az országban valóságos botrány lett abból, hogy az emberek szabadon, bármiről beszélgetnek, például olyan témákról, mint az ujgurok elnyomása, vagy épp a cenzúra.

Érdekes lesz látni azt is, idővel miképp alakul a Clubhouse üzleti modellje. Jelenleg nem nagyon generál bevételeket, befektetésekből működik. A cégnél tervben van előfizetések, adakozások, jegyeleadások, borravalók és más módok, nem rég például bevezették a Clubhouse Payments monetizációs rendszert, amin keresztül a készítők pénzt kaphatnak a közösségüktől, viszont a szolgáltatás ezt nem adóztatja meg, a teljes összeg az alkotókhoz kerül.

A tulajdonosok elmondása szerint nem szeretnének hirdetésekre támaszkodni, és nem osztanak meg felhasználói adatokat adatbrókerekkel és hirdetőkkel. Szóval egyelőre még senki nem tudja, miképp lesz profitábilis a Clubhouse – de ez nem riasztja el sem a befektetőket, sem a több millió felhasználót.