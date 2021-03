Repülőszimulátorban bukkant fel a Szuezi-csatornát eltorlaszoló teherhajó

A Galvani híd helyén is beakadna a Szuezi-csatornát elzáró hajó

Hétfő reggel érkezett a hír: hat nap után sikerült irányba állítani a fontos kereskedelmi útvonalat hat napja eltorlaszoló 400 méter hosszú teherhajót, az Ever Givent. Az esetet jó eséllyel egy ideig nem felejtjük el, emlékét nem csak az interneten keringő mémek fogják őrizni, hanem a Microsoft híres repülőszimulátora, a Fligh Simulator is, amibe egy moddernek köszönhetően bekerült az Ever Green cég hajójának digitális mása.

Az elrejtett meglepetésről egy donut_enforcement nevű felhasználó osztott meg TikTok-videót. A szuezi csatorna felett elhaladva a kapitány a kereskedelmi útvonal fontosságáról tájékoztatja az utasokat, amikor észreveszi a beszorult teherhajót, és arra megjegyzést is tesz. A videót még Mat Velloso, a Microsoft mérnöke is megosztotta a Twitteren.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Aki szereti a szimulátorokat és érdeklődik a repülés iránt, annak az új Flight Simulator kötelező. Már a korábbi részeknek is nagy erőssége volt a modder közösség, akik új repülők, festések és egyéb kiegészítők ezreit alkották meg, a mostani verzióban pedig már egy nekik készült áruház is található.