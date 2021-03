Kiszabadították a Szuezi-csatornát eltorlaszoló teherhajót

„Még nem végeztünk, de megmozdult” – idézte a Guardian a Szuezi-csatorna vezetőjének, Osama Rabienak a nyilatkozatát. Hat nap után ugyanis sikerült irányba állítani a fontos kereskedelmi útvonalat hat napja eltorlaszoló 400 méter hosszúteherhajót.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!

Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021