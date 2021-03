Hatalmas péniszt rajzolt a tengerre a Szuezi-csatornát elzáró teherhajó

Kedd reggel keresztbe állt és beszorult a Szuezi-csatornába a négyszáz méter hosszú Ever Given konténerszállító teherhajó, teljesen megbénítva ezzel a világ egyik legforgalmasabb és legfontosabb vízi útvonalát, amelyen keresztül a világkereskedelem több mint tíz százaléka halad át. A Kínából Rotterdamba tartó hajó miatt már több mint száz teherhajó vesztegel a csatorna két végén, várva arra, hogy továbbhaladhassanak.

Ezek után a Vice magazin hívta fel arra a figyelmet, hogy a teherhajó ezt megelőzően igazán furcsa útvonalon haladt, főleg tudva, hogy mi lett a sorsa. A hajó ugyanis egy hatalmas péniszt rajzolt a Vörös-tengerre, ahogy azt a hajókat követő, Vesselfinder nevű oldal dokumentálta.

OH NO: misfortune’s unerring aim touched #EVERGIVEN‘s track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.

(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/6YIrpz4i9C

— John Scott-Railton (@jsrailton) March 24, 2021