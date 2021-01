Közeleg a YouTube vásárlós funkciója

Tavaly októberben tűntek fel arra utaló jelek, hogy a YouTube az e-kereskedelem terén is magasabb fokozatba kapcsolna. Elsőként a Bloomberg tudósított arról, hogy a YouTube körben tesztel egy vásárlós funkciót, amellyel a felhasználók a videómegosztón elhelyezett linkekkel juthatnának el azokra a felületekre, ahonnan meg tudják venni a videóban látott termékeket. A YouTube szóvivője a Bloomberg számára akkor megerősítette, hogy egyelőre csak tesztelik az újítást pár kiválasztott csatornán.

A legfrissebb fejlemény, hogy most már maga a YouTube is jelezte, hogy továbbra is zajlanak a tesztek, illetve pár részletet is elárult a funkció működéséről. Annak használatához először is a tartalomkészítőknek meg kell majd jelölniük bizonyos termékeket a videóikban, az érdeklődők pedig a videó bal alsó sarkában megjelenő kosár ikonnal hívhatja elő a megvehető termékek listáját, amikről további leírást olvashatnak, kapcsolódó videókat nézhetnek, vagy rögtön meg is vásárolhatnak.

A funkciót egyelőre csak amerikai felhasználók tesztelik, asztali böngészős változatban és mobilon egyaránt, arról még nincs információ, hogy mikor lesz élesben is használható a világ többi pontján.

A vásárlási lehetőség új utakat nyithat meg a cég előtt, hogy olyan e-kereskedelmi óriások kihívója lehessen, mint az Alibaba, vagy az Amazon, és ha komolyan befektetnek a fejlesztésbe, az nagy lehetőséget jelenthet számára – véli a Basket nevű e-kereskedelmi startup elnöke, Andy Ellwood.