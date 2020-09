Még hasznosabb lett a Samsung okosórája

A Samsung szoftverfrissítést adott ki a Galaxy Watch Active2 szériához, ami újabb egészségügyi, kommunikációs és hálózati funkcióit adnak hozzá az okosórákhoz. Az elérhetőség országtól és szolgáltatótól függően változhat, szeptember 28-tól a bluetoothos készülékekre, október végén pedig az LTE verziókra is érkezik. A telepítéshez a Galaxy Wearable alkalmazás és a Galaxy Watch Active2 plugin legfrissebb verziója szükséges.

Megérkezett többek közt a Futáselemzés, amivel a felhasználók javíthatnak az idejükön, fejleszthetik a technikájukat és a sérülésveszélyt is csökkenthetik. Emellett különálló elemzések készíthetők több tényezőre lebontva, olyan egyedi mérőszámokkal, mint például az aszimmetria, a ritmus, a merevség, a vertikális kilengés, a talajérintések száma és a levegőben töltött idő, amelyek alapján hatékonyabbá tehető a mozgás.

Az újonnan érkező lehetőségek között megtalálhatók a VO2 max, azaz az edzés közbeni maximális oxigénfelvételi szintre vonatkozó adatok.

Ez a mérőszám széles körben használható a sportolók fittségének és lehetséges teljesítményének meghatározására, és alkalmas az egyéni fejlődés követésére is, így segítheti az állóképesség növelését.

Az új Esésérzékelés funkció segítségével a felhasználók akár távol élő szeretteikről is gondoskodhatnak. Amennyiben a rendszer azt érzékeli, hogy a felhasználó eleshet vagy elesett, automatikusan SOS üzenet küldésére ad lehetőséget, akár négy, előre meghatározott kontaktnak, így a segítség karnyújtásnyi közelségbe kerülhet.

Az okosórán kapott értesítés esetén nincs szükség a telefon bekapcsolására, a Galaxy Watch Active2 a frissítéssel támogatja a hangulatjelek és fényképek megjelenítését is, így azok azonnal megtekinthetők. A Gyors válasz funkcióval az eszköz válaszjavaslatot tesz mind az üzenetek, mind pedig a fotók esetében, a fejlett képfelismerő technológiának köszönhetően, így a felhasználók akkor is teljes válaszokat küldhetnek, ha éppen sietnek valahová.

Amikor üzenet érkezik, az okosóra automatikusan megjeleníti a csevegési előzményeket, így azonnal folytatható a beszélgetés. Nincs szükség az eszközök közötti állandó váltásra, hiszen több fontos funkció is használható közvetlenül a csuklóról.

A legújabb frissítéssel a legnépszerűbb, szórakoztató válaszlehetőségek is elérhetővé válnak. Mostantól mind az AR Emoji matricák, mind pedig a Bitmoji matricák közvetlenül az óráról is elküldhetők, így a felhasználók még kifejezőbb üzeneteket alkalmazhatnak, akár útközben, a telefonjuk nélkül is.

A Galaxy Watch Active2 mostantól támogatja a görgetésrögzítési funkciót is, így amikor képernyőkép készül az okosórával, a rendszer automatikusan elküldi azt a csatlakoztatott okostelefonra. Ezáltal rögzíthetők az üzenetváltások, az edzésekkel kapcsolatos információk és még sok más adat, amelyek így gyorsan menthetők későbbi használatra.