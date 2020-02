Galaxy Z Flip: nagyon menő, de méregdrága a Samsung új csodatelefonja

Xiaomi Redmi Note 8T: ennél jobb telefont most aligha talál 60 ezer forint alatt

Nagy nap a mai a Samsung számára, hiszen nemcsak a Galaxy S20 termékcsaládról rántották le a leplet, de tavalyhoz hasonlóan idén is bemutattak egy hajlítható kijelzős okostelefont, a Galaxy Z Flip névre keresztelt készüléket, ami a Galaxy Folddal ellentétben nem egy kisebb táblagéppé nyitható szét, hanem a régi kagylótelefonokat idézi. A mobil zárt állapotban leginkább egy zsebben hordozható tükörre vagy púderdobozra hasonlít, kinyitva viszont 21,9:9-es képarányú, 6,7 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapunk,

amit meglehetősen bika hardver egészít ki.

Nyolcmagos Snapdragon 855+ processzor, 8 GB RAM és 256 GB UFS 3.0 háttértár társaságában, tehát a telefon játékra is simán alkalmas. Az akkumulátor viszont csak 3300 milliamperórás (2 x 1650 mAh), ami 2020-ban elég kevésnek tűnik – kiváncsiak is vagyunk, vajon ezzel a teleppel mennyi ideig bírja a telefon.

Kijelzőből ugyan most is kettőt kapunk, de a külső variáns nem olyan méretes, mint a tavaly bemutatott, újgenerációs Motorola Razr esetében. A Samsung csak egy egész kicsi, 1,1 hüvelykes AMOLED képernyőt épített a külső borításba, amin a pontos idő mellett maximum az értesítések és az éppen hívó fél neve jeleníthető meg. Pozitívum ugyanakkor, hogy a kis kijelzőn megjelenő érintésre bökve, majd a telefont kinyitva automatikusan elindul az alkalmazás, ami a notifikációt küldte.

A belső képernyő a Galaxy Folddal ellentétben nem műanyag, hanem flexibilis üveg, ami nemcsak strapabíróbbnak tűnik, mint az elődnél, de az érintése is sokkal kellemesebb, és a mechanika is eltér a tavaly bemutatott hajlítható kijelzős modellétől. A zsanér megtartja a kijelzőt abban a pozícióban, amibe beállítottuk, nem csukódik össze magától. Ennek hála az asztalra letéve simán alkalmas videótelefonálásra vagy szelfi készítésre, anélkül, hogy fogni kellene, sőt akár videó is rögzíthető vele – már nem kell állvány, ha azt szeretnénk, hogy mindkét kezünk szabad legyen a felvétel készítése közben.

Kamerából összesen három került a csodatelefonra: egy 10 megapixeles, autófókuszos előlapi kamera, a hátlapra pedig két 12 megapixeles egység, egy széles és egy ultraszéles látószögű. A készülék már Android 10 operációs rendszerrel kerül forgalomba, támogatja a 15 W-os gyorstöltést, és vezeték nélkül (9 W) is pumpálható bele az energia, az ujjlenyomat-olvasó, ami a bekapcsoló gomb is egyben, pedig a Galaxy Foldhoz hasonlóan a készülék jobb szélére került, közvetlenül a hangerőszabályzó alá.

Végezetül érdemes tudni, hogy a Galaxy Z Flip nemcsak a dizájnját és a használatát illetően különleges, de az ára sem hétköznapi: tény, hogy olcsóbb, mint Fold, de mivel a hajlítható kijelző ma még mindig kuriózum, így a Galaxy Z Flipért szintén erős összeget, 535 900 forintot kell majd kifizetni itthon.

A Samsung úgy csodatelefonja – az árat leszámítva – sokkal menőbb, mint amilyennek az első infók alapján tűnt, és a koncepció is kiforrottabb, mint a Fold esetében. Kérdéses persze, hogy a szélesebb közönségből hányan lesznek hajlandók kifizetni érte az átlagnál jóval magasabb árat.

A készülék Magyarországon február 21-től lesz elérhető, korlátozott számban.