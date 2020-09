Elindult az új Xbox előrendelése, de úgy tűnik, sokan rossz gombra nyomhattak

A hónapokkal ezelőtt bemutatott Xbox Series X mellett a Microsoft idén egy olcsóbb és gyengébb hardverrel szerelt konzolt is piacra dob, az Xbox Series S-t, mindkét gép november 10-én kerül majd forgalomba. Az elmúlt években új elnevezésekkel is ki kellett békülniük a játékosoknak. A könnyen megjegyezhető Xbox 360 és Xbox One után memorizálni kellett az Xbox One X, Xbox One S, most pedig az Xbox Series X és Series S neveket, és úgy tűnik, van aki már komolyan elvesztette a fonalat.

Legalábbis erre enged következtetni, hogy

az Amazonnál irreálisan megnőttek a 2017-ben megjelent Xbox One X eladási számai, egész pontosan 747 százalékkal – kérdés, ebből hányan szerettek volna valójában Xbox Series X-et venni, aminek tegnap kezdődött meg az előrendelése.

Az amerikai IGN információi szerint az Egyesült Államokban kedden kétszer annyi Xbox One X-t adtak el, mint a megelőző 60 nap alatt. A portálok szerint jó eséllyel az állhat a háttérben, hogy a szülők szerették volna bebiztosítani csemetéjüknek a konzolt, és megzavarhatták őket az elnevezések, de mások azt is belengették, hogy botok próbálhatják felvásárolni a készletet, ám valami félrement.