Már 15 millió felett jár az Xbox Game Pass előfizetők száma

Kevesebb, mint hat hónap alatt a másfélszeresére nőtt az Xbox konzolokon, Windows 10-et futtató PC-ken és augusztus óta Androidon is elérhető Xbox Game Pass előfizetőinek száma. A Microsoft szeptember 21-én jelentette be, hogy már 15 milliónál is több előfizetővel rendelkeznek, ami 50 százalékos emelkedés az áprilisban bejelentetett 10 millióhoz képest. Az immár több platformon is elérhető szolgáltatás lényege, hogy havi 3000 forintért cserébe az előfizetők száznál is több videojátékhoz férnek hozzá – bármikor letölthetik őket és játszhatnak velük a gépeiken.

Létezik ugyanakkor egy Xbox Game Pass Ultimate előfizetés is, ami havi 4190 forintért mind a három említett platformon elérhetővé teszi a szolgáltatás részét képező programokat, illetve érdemes tudni, hogy Android operációs rendszeren egyelőre csak ezzel az előfizetéssel érhető el a szolgáltatás, aminél a konzolos és PC-s verzióval szemben nem letölteni, hanem streamelni lehet a játékokat.

Ahogy egy korábbi cikkünkben azt már részletesen kifejtettük, a Microsoft egy ideje már nem feltétlenül az exkluzív címekben látja a videójátékok jövőjét (ellentétben a PlayStation konzolokat gyártó Sonyval), hanem az egyre több platformon elérhető Xbox Game Pass szolgáltatásban, ami a jövőben egyre több készüléken válhat elérhetővé – akár okostévéken is. Ezt a megközelítést erősíti tovább, hogy a redmondi óriáscég 7,5 milliárd dollárért felvásárolta a ZeniMax Médiát, amivel olyan ismert videójáték-franchise-okhoz jutott hozzá, mint a Doom, az Elder Scrolls vagy éppen a Fallout. A korábban a Bethesda kiadásában megjelent programok a jövőben elérhetők lesznek az Xbox Game Pass keretében, sőt a felvásárolt stúdiók következő játékai már a megjelenés napjától letölthetők lesznek az előfizetőknek.

Az Xbox már nem a PlayStation ellen küzd, a videójátékos Netflixet építik Úgy tűnhet, az Xbox elvesztette a konzolháborút, de a Microsoft új stratégiát követ, ami hosszú távon nemcsak jelentős sikerrel kecsegtet, de alapjaiban változtathatja meg a videójáték-ipart.

Ezzel a lépéssel az Xbox Game Pass még vonzóbb szolgáltatássá válik a játékosok számára, ami jó eséllyel oda vezet, hogy a most bejelentett 15 milliós felhasználói bázis csak tovább fog nőni.