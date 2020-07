Kiszivárgott az idei Call of Duty címe

Idén váratlanul ugyan már megjelent egy Call of Duty-epizód, de az ingyenes Warzone érkezése koránt sem jelenti azt, hogy a sorozat ne kapná meg a hagyományosan ősszel érkező új részét. Ez lesz a Call of Duty: Black Ops Cold War, amit egy Doritos promóció leplezett le, és a Twitterre kikerült képek alapján már az is tudható, hogy a lövöldözős játék valamikor 2020 októberében kerül a boltok polcaira.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM’d earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they’re safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020