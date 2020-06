Különleges rekordot döntött a 90 éves nagyi

Van, ahol az e-sport már a hagyományos sportot is lenyomja

A 90 éves japán Mori Hamako nem egy átlagos nagyi: a kötőtű mellett kontrolleren edzi ujjait, napi akár három vagy több órán keresztül. Szenvedélyét nem kendőzi, 2014 óta egy YouTube-csatornája is van Gamer Grandma néven, amit már több mint 321 ezren követnek. A videók elkészítésében 43 éves unokája segít neki. Ez már önmagában kimagasló és nem mindennapi teljesítmény,

Hamako pedig most bekerült a Guinness Világrekordok Könyvébe is, mint a világ legidősebb játékokkal foglalkozó YouTube-videósa.

Csatornáján olyan nagy címekkel játszik, mint a The Elder Scrolls V: Skyrim, a Dark Souls 3, GTA V, de még egyes Call of Duty részekről is készített videókat. Elmondható, hogy az elmúlt 40 évben szinte minden jelentősebb programot kipróbált már, az első nagy szerelem pedig 1981-ben érte, amikor megvette a Casette Vision kontrollerjét.

Elmondása szerint a játszás számára mindennap hatalmas örömöt okoz, amellett, hogy remekül levezethető általa a stressz, ezért kortársainak is azt ajánlja, bátran foglalatoskodjanak videojátékokkal.

