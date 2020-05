Megvan a PlayStation Plus második ingyen játéka júniusra

A Call of Duty WWII a PlayStation Plus egyik júniusi ingyen játéka

Az már a hét elején kiderült, hogy a PlayStation Plus szolgáltatás egyik júniusi ingyen játéka a 2017-es Call of Duty: WWII lesz, a második programra viszont csak ma derült fény, és ez sem kisebb cím, hiszen június 1-től a Star Wars: Battlefront II csatlakozik a II. világháborús CoD-hoz. A nyár elejei felhozatal így meglehetősen erős lett, hiszen mindkét játék a multira van kihegyezve, de a két cím egyaránt felvonultat egyjátékos kampányokat is, ha valaki esetleg az ilyen típusú élményekhez vonzódna jobban.

A Battlefront II június 2-től lesz letölthető ingyenesen a PS Plus előfizetők számára, a májusi felhozatal két játékát (Farming Simulator 2019, Cities: Skylines) pedig június 1-ig lehet még térítésmentesen beszerezni.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.