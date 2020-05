Már a magyarok is használhatják a Google ingyenes videócset appját

Már Magyarországon is díjmentesen elérhető a Google Meet videókonferencia-szolgáltatás, közölte a keresőóriás hazai képviselete. A meet.google.com oldalon keresztül bárki indíthat vagy csatlakozhat magas színvonalú és biztonságos videótalálkozókhoz.

A Google Meetet eddig csak üzleti ügyfelek vehettek igénybe, így az oktatási intézmények és vállalkozások.

A felhasználónak mindössze egy Google-fiókra van szüksége ahhoz, hogy pár kattintással akár 100 fős online meetingeket készítsen.

A keresőcég láthatóan az adatvédelmileg több szempontból is aggályos Zoom kihívójaként tekint a Meetre. Ezt segíti elő az is, hogy a Gmail levelezőbe is integrálják a csetappot, ami egyelőre még csak az amerikai felhasználóknál jelent meg, de idővel vélhetően más országokba is megérkezik.

A Google Meet használatának feltétele egy Google-fiók, amitől talán kicsit körülményesebbenk tűnhet a használata a konkurensekhez képest, de ez egyben hasznos is, mivel plusz biztonságot és jobb kezelhetőséget ad a netezőknek. Nem lehet csak úgy egy linkre kattintva csatlakozni, amit a Zoom esetében a rosszakarók, vagy vicces kedvűek ki is használnak. Az utóbbi időben ráadásul több újítás is érkezett a Google Meetbe, például a korábbinál jobb audio- és videominőséget kínál a szolgáltatás, a videokonferencia-beszélgetéseket titkosítják és a zaklatás elleni funkciók is alapból be vannak kapcsolva.

