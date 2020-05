Brutális előzetest kapott a The Last of Us második része

Nem finomkodik a The Last of Us Part II legújabb előzetese, ami a júniusban érkező PlayStation 4-exkluzív videójáték történetébe enged bepillantást, anélkül, hogy különösebben lelőné a játékosokra váró fordulatokat. A közel két és fél perces kedvcsináló ugyanakkor elég jól megmutatja, hogy a The Last of Us világa nem lett szebb hely, mióta az első rész végén elértük a The End feliratot.

Az előzetes a fiatal felnőtté vált Ellie-re koncentrál, de a videóban természetesen feltűnik a másik központi figura Joel is. Látvány szempontjából nem lehet panasz a játékra, és az igy gyorsan világossá válik, hogy a túlélés érdekében ezúttal is brutális helyzeteken kell majd keresztülverekednünk magunkat.

A posztapokaliptikus program eredetileg május 29-én került volna a boltokba, de a koronavírus-járvány keresztül húzta a fejlesztők számításait, így a The Last of Us második része június 19-én kerül a boltokba. Újabb csúszás már csak azért sem várható, mert az alkotók a hét elején bejelentették, hogy a játék aranylemezre került, azaz hamarosan megkezdődik a boltokba szánt verzió sokszorosítása.