Ezért akadozott az internet Európában hétfő este

Továbbra is köhög a Vodafone netszolgáltatása

Hétfő este hét óra körül jelezték az egykor még UPC-s ügyfelek a Vodafone Hungary Facebook-oldalán, hogy a nap folyamán többször is akadozott az internet a UPC-től átvett hálózaton, estefelé pedig egyes helyeken teljesen elment. Az ügyfélszolgálati vonalak is túlterhelődtek. Este nyolc órakor a magyar szolgáltató posztban tájékoztatott, hogy munkatársai már dolgoznak a probléma elhárításán, a szolgáltatás működésében valóban fennakadás tapasztalható.

A Vodafone kedd délelőtt frissítette a bejegyzést, miszerint az otthoni internetszolgáltatás működése helyreállt, a fennakadást okozó gondot elhárították. A frissítés után még rengeteg hozzászólás érkezett délelőtt a bejegyzés alá arról, hogy sokaknál még nincs net, vagy ha van is, jelentős lassulást tapasztalnak. A szolgáltató később azt javasolta Facebook-oldalán,

hogy aki továbbra is fennakadást tapasztal az otthoni internetszolgáltatás működésében, próbálkozzon a modem és a router újraindításával.

Amennyiben ez sem hoz sikert, jelentsék a hibát internetes felületen, vagy telefonon keresztül a szolgáltató felé.

Kedden kiderült, hogy valójában a Liberty Global nemzetközi telekommunikációs cég rendszereit érintette a hiba. Egész pontosan a nemzetközi irányokat kiszolgáló nagykapacitású routerek szoftverhibája volt a ludas. Ezért több országban is akadozásokat tapasztaltak, Magyarországon kívül Németországban, Svájcban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Lengyelországban. A hibát jeleztek többek közt a Virgin Media brit szolgáltatási területéről, és a belgiumi Telenettől is.

A Vodafone-nal ez úgy van összefüggésben, hogy a Liberty Global volt tavaly nyárig a UPC márka tulajdonosa. A UPC Magyarország a Liberty Global leányvállalataként viszont a Vodafone csoporthoz került tavaly nyáron felvásárlás után, de a hálózati infrastruktúrát továbbra is a Liberty Global működteti. Az egykori UPC-s ügyfelek is észrevehették, hogy a napokban a Vodafone ki is vezette a piacról a UPC márkanevet.

