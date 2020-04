Rejtélyes SMS-t kapott az Ubertől? Ne dőljön be neki!

Úgy tűnik, a magyar mobilozókhoz is elért egy csalóhullám, ami külföldön pár hónapja már megfigyelhető volt. Mi magunk, illetve több ismerősünk is arra lettünk figyelmesek, hogy egy rejtélyes telefonszámról küldött sms-ben az a felhívás érkezett, hogy a kapott négyjegyű kódot küldjük el egy megadott telefonszámra, ha szeretnénk leiratkozni az Uber szolgáltatásáról. Az üzenet több ponton is gyanús kell legyen: az első, hogy valószínűleg nem használunk már Uber appot, a szolgáltatás egyébként sem így tájékoztatna, és a telefonszám sem ad okot bizalomra.

Semmiképp ne tegye: ez egy átverés.

A csalóüzenetek célja, hogy valamilyen cselekvésre vegyék rá a címzettet, ez esetben arra, hogy sms-t küldjünk egy vélhetően emeltdíjas számra, tehát súlyos forintokkal húzhatnak le minket.

A második kérdés ami felmerülhet az emberben, hogy mégis honnan szerezték meg a telefonszámát. Nos, az adatszivárgások korában ez nem olyan bonyolult művelet, korábban több alkalommal is milliók telefonszámát gyűjtötték össze kiberbűnözők például a Facebookról, vagy más szolgáltatásokból. Az Uber nevében küldött sms is remek példája annak, hogy az ilyen jellegű információkat is fel lehet használni meglepően kártékonyan, nem csak akkor vagyunk kitéve veszélynek, ha a jelszavunkat lopták el.

(Kiemelt kép: GettyImages)