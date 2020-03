Ingyen van az egyik legjobb mobiljáték androidos telefonokra

Aki androidos mobiltelefonnal rendelkezik, annak most érdemes ellátogatni a Play Áruházba, és rákeresni a Monument Valley 2-re, ugyanis ingyen letölthető az elmúlt évek egyik legjobb mobiljátéka. Arról egyelőre nincs információ, hogy meddig él ez az ajánlat, így érdemes sietni, illetve ha valaki további ingyen játékra vágyik, annak érdemes rákeresni a Lara Croft GO-ra is, hiszen most ez az alkalmazás is térítésmentesen tölthető le a telefonokra – és nemcsak az androidos verzió, de az iOS-es is.

Mind a két program tökéletesen alkalmas arra, hogy akár órákon keresztül lekösse a játékosokat, ami igencsak jól jön az új koronavírus-járvány és a ma reggel bejelentett kijárási korlátozás közepette.