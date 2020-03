Két fontos Apple-szoftver is ingyen használható a koronavírus miatt

Az Apple három hónapig ingyen kínálja a professzionális videoszerkesztésre és zenealkotásra fejlesztett szoftvereit, a Final Cut Pro X és a Logic Pro X programokat. A Final Cut Pro X ugyan eddig is rendelkezett egy 30 napos próbaidőszakkal, amit most 90 napra bővített ki az almás cég (az ajánlat akkor is él, ha korábban indítottuk a 30 napos próbaidőszakot), a Logic Pro X esetén pedig korábban semmilyen lehetőség nem volt az ingyenes próbára, de most ez is 90 napig használható térítésmentesen.