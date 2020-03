Újabb játék ingyen: már töltheti is a World War Z-t

Orbán Viktor bejelentette, hogy március 28-től kijárási korlátozást vezetnek be, így pont jókor vált ingyenessé a World War Z, amit április 2-ig lehet térítésmenetesen beszerezni az Epic Games Store-ból. A program egy négyfős kooperatív játékra alkalmas külső nézetes lövölde, ahol egymásra támaszkodva kell helyt állni a híres könyvből és filmből ismerős zombik hordáival – tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy a barátainkkal közösen vezessük le a járvány miatt felgyülemlett feszültségeket.

Ahhoz, hogy a két játék a miénk lehessen, csak egy Epic Games Store regisztráció szükséges, majd a főoldalon kell rányomni a nagy kék free gombra a programok képe alatt. Amint ez megtörténik, és lekattintjuk a free lehetőséget, a World War Z hozzáadódik a játéklistánkhoz, így a jövőben is bármikor letölthető és játszható lesz. Ráadásul most nem ez az egy játék van ingyen, hiszen hasonló módon bezsákolható a Figment és a Torment x Punisher is.