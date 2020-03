Újabb játék ingyen: a Watch Dogs is segíthet elütni otthon az időt

Máról ingyen letöltehető és meg is tartható a PC-s Watch Dogs és The Stanley Parable az Epic Games Store-ban. A digitális játékáruház ugyan nem az új koronavírus helyzet miatt kínálja ingyen ezeket a játékokat, hiszen rendszeresen vannak akcióik, de mindkét program tökéletes időtöltés lehet azoknak, akik kötelező vagy önkéntes karantén miatt töltik négy fal között a szabadidejüket.

Ahhoz, hogy a két játék a miénk lehessen, csak egy Epic Games Store regisztráció szükséges, majd a főoldalon kell rányomni a nagy kék free gombra a programok képe alatt – a cikkünk születésének pillanatában még csak az látszik ott, hogy coming soon, de a mai nap folyamán elérhetővé válik mindkét játék. Amint ez megtörténik, és lekattintjuk a free lehetőséget, a Watch Dogs és a The Stanley Parable is hozzáadódik a játéklistánkhoz, így a jövőben is bármikor letölthetők és játszhatók lesznek.

Ha pedig már ingyen játékok, akkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy más cégek is akcióznak: az Assassin’s Creed Odyssey egész hétvégén ingyen játszható, a Football Manager 2020 pedig egy egész héten át érhető el bárki számára térítésmenetesen.