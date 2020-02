Hasznos újítással bővül a Google képkeresője

A Google időről időre frissíti újabb kényelmi funkciókkal a keresőt, ezúttal a képkeresés folyamatát teszi kicsit egyszerűbbé. A Google Képek alatt hamarosan egy új ikon fog megjelenni a listázott képtalálatok bal sarkában, amik arra utalnak, hogy a képet tartalmazó weboldalon milyen típusú tartalmak találhatók.

Például ha csokis kekszek képét látjuk, akkor a kép sarkában megjelenik majd a kis piktogram, hogy egy receptről, megvásárolható termékről, vagy netán videóról van szó. Így a netező rögtön tudhatja, mire számíthat, amennyiben tovább menne a weboldalra. Az ikonokat a képek előnézeténél lehet előcsalni olyan módon, hogy feléjük húzzuk a kurzort.

Korábban ekkor váltak láthatóvá a képek pontos méretei, amik a frissítéssel eltűnnek – csak akkor válnak láthatóvá, ha kiválasztjuk a fotót. Az újítás az asztali böngészős verzióban lesz látható, fokozatos válik elérhetővé a felhasználók számára világszerte.

As part of this change, image dimensions that currently appear for mouse-over on Google Images thumbnails will be removed. These can still be accessed by mousing-over the image in the information display that appears when a thumbnail is selected…. pic.twitter.com/AcI8rSe49m

