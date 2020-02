Tovább kell várni a társkeresők Facebookjára

A Facebook még 2018-ban jelentette be a Facebook Dating társkereső felületet, amivel a szinglik dedikált randiprofilt készíthetnek a közösségi oldalon, a már meglévő személyes profiljuktól elkülönítve. A szolgáltatás azóta még mindig nem használható világszerte, egyelőre csak pár országban tesztelik.

Európában nem is lesz egyszerű a bevezetése, mivel a közösségi óriás nem szolgáltatott elegendő mennyiségű információt a szolgáltatás adatvédelmi kockázatairól az uniós hatóságoknak. Eredetileg február 13-ra tervezték a funkció indítását a kontinensen. Az ír adatvédelmi bizottság (DPC) ezért kutatást is tartott a cég írországi irodájában, hogy kikérjék a szükséges adatokat, korábban ilyenre még nem volt példa, mióta az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR életbe lépett. A Facebook is megerősítette a hírt, miszerint a szolgáltatás indulása csúszni fog Európában, de azt még nem, hogy pontosan mikorra.

Érdekes lesz látni, hogyan boldogul majd a Facebook megoldása a mai eléggé telített társkereső-szolgáltatások piacán. A társkeresős adatlapot az ismerősök nem láthatják, csak azok, akik szintén használják, és csak olyan felhasználókat ajánl ismerkedésre, akik nem ismerősök. Őket pedig az alapján fogja válogatni a rendszer, hogy mennyi a közös kapcsolódási pont, akár eseményeken való részvételek, érdeklődési területek terén, a csevegés pedig egy új csatornán zajlik majd, nem a Messengeren.

