A Facebook meg akarja változtatni a szinglik életét

Társkereső szolgáltatás kerül a mobilos Facebook appba, kaphatóvá vált az Oculus Go sisak, és még egy csomó olyan dolog jön, amivel könnyebbé válik a közösségépítés, jelentette be Mark Zuckerberg az F8 fejlesztői konferencia első napján.

Idén is megrendezi kétnapos, fejlesztőknek szánt F8 nevű konferenciáját a Facebook, amin sorra mutatják be a közösségi oldal új funkcióit. Az eddigi eseményektől eltérően most nagyobb hangsúlyt kapott az adatvédelem, az elmúlt hetekben nyilvánosságra került adatkezelési ügy miatt láthatóan még sokáig kell vezekelnie a cégnek, nem volt elég Mark Zuckerberg több mint 10 órán át tartó vallatása a kongresszus előtt.

Zuckerberg a személyes profilján már az esemény kezdete előtt pár órával közzétette, hogy az elkövetkező hónapokban bevezetik az oldalon úgynevezett “Clear History” nevű eszközüket, ami több kontrollt ad a facebookozóknak adataik felett. A netes böngészőkben lehetőségünk van törölni a sütiket és előzményeket, ezt el lehet végezni majd a közösségi oldalon belül is – a facebookos előzmények törlése után a közösségi oldal nem fogja tudni, mely oldalakat látogattuk, mely appokat használtuk, de ez persze együtt jár a “felhasználói élmény romlásával”.

Zuckerberg hosszadalmasan ecsetelte az elmúlt időszak nehézségeit, kitérve az oroszok által vásárolt hirdetésekre, az álhírek problémájára, a Cambridge Analytica botrányra, de kikötötte, hogy új mesterséges intelligenciával turbózott megoldásaikkal sokkal felkészültebbek lesznek a jövőben. Átláthatóbbá teszik a hirdetési rendszert, nemrég letisztultabb felületen tették közzé a felhasználóknak a főbb adatvédelmi tudnivalókat, a platformon elérhető adatokhoz való hozzáférést pedig korlátozták a fejlesztők számára.

VIDEÓZGATÁS, RANDIZGATÁS

A DNS-ünkben van, hogy emberekkel kapcsolatba lépjünk, ezért készítettem a Facebookot”

– hangoztatta nyitóbeszédében a Facebook-vezér, aki ezután kellemesebb vizekre evezett, és a tőle megszokott frázisokban ecsetelte, hogy a közösségi oldal célja, hogy összekösse az embereket, a világot.

Az utóbbi időben nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy felkutassák, mitől érzik jól magukat az emberek a platformon és mitől nem. Nem nehéz kitalálni: jól érezzük magunkat az interakcióktól, az ismerősökkel való csevegéstől, de negatív érzelmeket kelt az, ha passzívan fogyasztunk tartalmat, céltalanul görgetjük a hírfolyamot.

A videónézés is ezek közé tartozik, ám a Facebook azt közösségi élménnyé tenné a Watch Party nevű funkcióval, amit idén kezdtek tesztelni szűk körben, nemsokára pedig többek számára is elérhetővé válik. Ennek lényege, hogy ismerősök csoporton belül nézhetnek adott videót egy időben (például amikor Zuckerberget vallatják, ez mondjuk egy jó poén volt). Közben kommentelhetnek, interakcióba léphetnek egymással. Élesedni fog egy új Csoportok (Groups) fül is, ami egyszerűsíti a közösségek létrehozását és kezelését.

Zuckerberg mosollyal az arcán mesélte, hogy több alkalommal szólítják meg olyan párok az utcán, akik megosztják vele, hogy a Facebooknak köszönhetően találtak egymásra. A nagy közösségépítésben most eljön az a pont is, amikor a Facebook kicsit Tinder szeretne lenni (bár sokan eddig is használták a bejelölés-megbökés kombót ismerkedés céljából), és kifejezetten randizást elősegítő eszközt fognak indítani a Facebook mobilappon belül, felismerve azt, hogy az oldalon több mint 200 millió felhasználónak van Egyedülállóra állítva a kapcsolati státusza.

A Facebook Datingről annyit árultak el, hogy a szinglik randiprofilt készíthetnek vele a meglévő személyes profiltól elkülönítve, és nem az egyéjszakás kalandok létesítését szeretnék vele elősegíteni, hanem ami a Facebooknak amúgyis küldetése: a tartós, értékes kapcsolatok kialakítását. Zuckerberg levonulása után Chris Cox termékfejlesztésért felelős vezető vázolta, hogy mindez rendkívül diszkréten lesz kezelve.

A társkeresős adatlapot az ismerősök nem láthatják, csak azok, akik szintén használják, és csak olyan felhasználókat ajánl ismerkedésre, akik nem ismerősök. Őket pedig az alapján fogja válogatni a rendszer, hogy mennyi a közös kapcsolódási pont, akár eseményeken való részvételek, érdeklődési területek terén, a csevegés pedig egy új csatornán zajlik majd, nem a Messengeren. A funkcióra még egy ideig várni kell, csak az év második felében kezdik el a tesztelését.

A Facebook többi terméke sem marad ki a közösségépítő újításokból, az Instagramon a beszélgetéseken belül elindul a videochat lehetősége, illetve megújul a Felfedezés funkció, amivel egyszerűbb lesz témák szerint képeket, fiókokat találni.

A Messengerről elmondták, hogy egyszerűbb kezelőfelületet kap, bár erről korábban már többször halhattunk – vélhetően egyre inkább közelít majd a kevés mobilnetet zabáló Messenger Lite-hoz.

A tavalyi konferencián központi szerepbe került virtuális valóságot sem mellőzték. Mától kezdődik az Oculus Go nevű önálló VR-sisak szállítása, amit még tavaly jelentettek be a negyedik Oculus Connecten, a főbb tudnivalókat itt foglaltuk össze a 199 dolláros eszközről.

Ennyi fért bele Zuckerberg közel háromnegyedórás beszédébe, de mivel még csak most kezdődött a kétnapos esemény, vélhetően még több érdekességről fog lehullani a lepel, ezekről mi is beszámolunk majd.