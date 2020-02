Xiaomi Redmi Note 8T: ennél jobb telefont most aligha talál 60 ezer forint alatt

A Xiaomi évek óta népszerű hazánkban, hivatalos képviselet viszont csak 2019 végén alakult . Ennek egyik legnagyobb előnye, hogy a kínai gyártó egyes készülékei már elérhetők a telekommunikációs cégek kínálatában is. Ezek közül először a Xiaomi Mi Note10 modellt vettük szemügyre, most pedig a jóval olcsóbb, de képességeiben az áron bőven túlmutató Xiaomi Redmi Note 8T-t próbáltuk ki.

Rögtön az elején térjünk ki a készülék legfontosabb tulajdonságára: a Xiaomi Redmi Note 8T alapból 50 és 60 ezer forint között szerezhető be, a mobilszolgáltatók kínálatában pedig ennél is olcsóbb. Ez egy elég korrekt ár, főleg úgy, hogy ezért a pénzért egy kifejezetten csinos készülék üti az ember markát, abszolút használható, akár mobiljátékra is alkalmas hardverrel, illetve négy kamerával a hátlapon.

Xiaomi Redmi Note 8T

A mobilt kézbe véve azonnal érződik, hogy ez nem a csúcskategória, hiszen a tepsiméret (161,1 x 75,4 x 8,6 mm) ellenére a súlya mindössze 200 gramm. Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy gagyi telefont kapnánk: a váz ugyan műanyag, de elöl és hátul is Gorilla Glass védi a készüléket, az összerakás minőségére pedig egyáltalán nem lehet panasz. A mobilt nem lehet csavarni és „ropogtatni”, ráadásul a hátlapi üvegnek hála a színátmenetes dizájn is kifejezetten mutatós.

Az egyetlen hátrány ezzel kapcsolatban, hogy a telefon az első pillanattól úgy gyűjti az ujjlenyomatokat, mintha fizetnénk érte. A dobozban található szilikon tokkal ez ugyan orvosolható, de használatával a telefon még nagyobb lesz, és búcsút mondhatunk a hátlap látványos hatásának is.

A kávákat most nem ússzuk meg a képernyő körül,

de nem vészesek, ahogy a felső csepp alakú szenzorsziget sem, ugyanakkor az alsó, vastagabb részen teljesen felesleges a Redmi felirat, főleg úgy, hogy a gyártó ugyanezt rányomta a hátlapra is. A keret tetején ott az infra, a bal szél felső részén található a három kártya fogadására alkalmas tálca (2 SIM, 1 SD), a jobb oldalra pedig a bekapcsoló gomb és a hangerőszabályzó került. Alul kapott helyet a hangszóró, illetve a hagyományos jack bemenet, tölteni pedig USB-C porton keresztül tudjuk a készüléket.

A hátlapon a bal felső sarokban helyezték el a négy kamerát és a LED-es villanót, a szenzorsziget pedig szépen kiemelkedik a hátlapból, így az asztalra helyezve mindig billeg a telefon – bár a kapott tokkal ez is orvosolható. Középen találjuk az ujjlenyomat-olvasót, amit még pont kényelmesen elértünk, ráadásul a felismerés villámgyorsan működik, így ezért jár is a kövér piros pont.

Mindent tud, amit kell

Ugyan ebben az árkategóriában még nem találkozhatunk OLED kijelzővel, de a Redmi Note 8T 6,6 hüvelykes, 1080 x 2340 pixel felbontásra képes IPS LCD képernyőjére így sem lehet panasz: szépek a színek, rendben van a kontraszt, és a fényerőt sem érheti kritika, maximumra csavarva még vakító napfényben is minden tisztán látható a kijelzőn.

A burkolat alatt szintén korrekt hardver kapott helyet:

Snapdragon 665 processzor, Adreno 610 grafikus maggal, amit 4 GB RAM és 64 GB háttértár egészít ki – utóbbi bővíthető. Mindez bőven elég ahhoz, hogy az MIUI 11-el megtámogatott Android 9 akadás nélkül fusson a telefonon, sőt bizonyos szintig a mobil még játékra is alkalmas. Az Asphalt 8 ugyan már sok ennek a konfigurációnak, de a teljesen átlagos programokkal azért simán megbirkózik a Note 8T.

Akkumulátorból egy 4000 milliamperórásat kapunk, ami bőven kibír egy napot még intenzívebb használat mellett is, ráadásul adott a 18 W-os gyorstöltés is, amivel viszonylag gyorsan visszatornázható az energiaszint a maximumra. Por- és vízállóság az alsó a kategóriában még nincs, ugyanakkor a Xiaomi ebből a modellből már nem hagyta ki az NFC chipet, így nincs semmi akadálya, hogy a készüléket mobilfizetésre használjuk, így téve egy kicsivel kényelmesebbé az életünket.

Megannyi megapixel

Ami a kamerákat illeti, a számháború elérte a belépő kategóriát is, de a felhasználók azért ebből alapvetően profitálnak. A Redmi Note 8T előlapján egy (13 megapixeles széles látószögű), míg a hátlapon négy kamerát találunk, ráadásul utóbbiak közül az egyik egy 48 megapixeles szenzor.

Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy jobb képeket készíthetünk, mint például a jóval drágább, de csak 12 megapixeles szenzorokat tartalmazó Sony Xperia 5-tel, de a szegmensen belül kétségtelenül nehéz olyan konkurenst találni, ami ennyi pénzért ilyen felhozatalt és ilyen fotós képességeket garantálna.

A 48 megapixeles (f/1,8) széles látószögű lencse mellé egy 8 megapixeles (f/2,2) ultraszéles látószögű egységet kapunk, amiket két darab 2 megapixeles érzékelő egészít ki: az egyik a megfelelő mélységélességért felel, míg a másik a makro felvételek elkészítésekor lehet a hasznunkra. Utóbbi viszont már a felesleges parasztvakítás kategória, hiszen a hiánya szinte biztos, hogy nem tűnne fel senkinek.

A használata semmivel nem biztosít jobb képet, mint a főkamera felvétele, így jó eséllyel tényleg csak azért került a telefonra, hogy Xiaomi elmondhassa: négy lencse van a hátlapon.

A két nagyobb egység viszont egész jól muzsikál, legalábbis az árkategóriához képest. Olyan részletes és éles képeket nem biztosítanak, mint a középkategória versenyzői, ugyanakkor nappal, sőt az éjszakai módot használva még szerényebb fényviszonyok között is tisztességes fotók produkálhatók a Note 8T-vel, sőt a videók (maximum 2160p@30fps és 1080p@120fps) is vállalható minőségűek – és lássuk be, ebben az esetben ennél nem is nagyon várhatunk többet.

Ár/érték bajnok

A Xiaomi Redmi Note 8T nem egy különleges telefon, nem tud semmit, amit máshol már ne láttunk volna, de ettől függetlenül is remek készülék, főleg a barátságos árcédulája miatt. 60 ezer forint alatt ehhez hasonló hardverkiépítést és kamerarendszert nem nagyon találni, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy külsőre pofás, nem mellesleg rendesen összerakott telefont kapunk, ami vígan kiszolgálja a hétköznapi igényeket, és a fotózás terén sem okoz csalódást.