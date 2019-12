Nagy visszatérésre készül a régi mobilmárka

Az egykor nagynevű Motorola márka (immár a Lenovo birtokában) 2019-ben egyértelmű jelét adta annak, hogy még ambiciózusabban követelne helyet magának az okostelefonok piacán. Ezt bizonyítják az előző generációknál erősebb készülékeik, mint a Moto G8 Plus, a Moto One Zoom és a Moto One Hyper. A középkategóriából kikacsintgatva a Motorola az idei hajlítható mobilos trendbe is becsatlakozott, és megmutatta a Moto Razr-t, ami a régi ikonikus modell újragondolt verziója.

Ám ezzel még korántsem teljes a Motorola-portfólió, nem véletlen, hogy a cég jövőre még magasabb fokozatra kapcsol. A Qualcomm által rendezett Tech Summiton a Motorola elnöke bejelentette, hogy 2020-ban számos felsőkategóriás csúcsmobil várható a márka égisze alatt. A készülékek lelkét olyan csúcsprocesszorok jelenthetik, mint a Snapdragon 865, vagy a Snapdragon 765, mindehhez 5G-támogatás is társul majd. A cég képviselője hozzátette, hogy a kamerarendszert is prémium érzékelőkből állítják össze.

A fentebb említett technológiákkal ellátott Motorola csúcsmobilok közül párat már 2020 első felében bejelentenek, vélhetően a Mobil Világkongresszus idején.

(Kiemelt kép: AFP)