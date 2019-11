Rosszul reagálunk a robotra, ha beszólogat

A Carnegie Mellon Egyetem kutatásából kiderült: egy robot beszólogatására is ugyanolyan rosszul reagálunk, mintha azt emberektől hallanánk, annak ellenére, hogy tisztában vagyunk vele, egy előre leprogramozott, személytelen, véleménytelen eszközt hallunk.

A kutatás során 40 résztvevőnél figyelték meg, hogyan reagálnak, ha játék közben Pepper, a humanoid robot negatívan vagy pozitívan beszél hozzájuk. Kiderült: ha Pepper beszólogatott, az emberek rosszabbul teljesítettek, mint akkor, amikor bátorító dolgokat mondott.

Az eredmények a kutatók szerint segíthetnek abban, hogy hogyan viselkedjünk a jövőben az idősek vagy gyerekek mellett dolgozó társrobotokkal – meg egyébként is, ki tudja, lehet, hogy a robotok lázadása is egy csúnya beszólással kezdődik majd.

„Ez az egyik első olyan ember-robot kutatás, ami során a két fél nem együtt dolgozik” – idézi a Science Alert Fei Fanget, a Carnegie Mellon Egyetem kutatóját. „A saját segítőrobotjainktól elvárhatjuk, hogy segítőkészek legyenek, de más szituációkban, például online vásárlásoknál, nem mindig egyeznek meg a céljaink.”

A résztvevőknek egy stratégiai játékot kellett játszaniuk Pepperrel, amelyen rendszerint rosszabbul teljesítettek, ha a robot közben szidta őket. A verbális zaklatás kimerült olyan megjegyzésekben, amelyekkel Pepper a másik játékstílusát és képességeit sajnálta le, méghozzá

nem is agresszív módon, hanem udvariasan, de határozottan.

Bár ez csak alacsony résztvevőszámmal dolgozó kutatás volt, az ilyeneknek egyre nagyobb jelentőségük lesz, hiszen nő azoknak a szituációknak a száma, ahol az emberek robotokkal konzultálnak a mindennapokban is. Hamarosan az olyan helyeken is robotokkal beszélgethetünk, mint a kórházak vagy a boltok, ezért fontos, hogy megértsük, milyen hatással van ránk az, amit ezek az eszközök mondanak nekünk.