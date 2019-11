Két Huawei telefonra már Európában is elérhető az Android 10

A Huawei-vezér szerint jól megvannak az USA nélkül is

A szeptemberben bemutatott Huawei Mate 30 telefonok esetében ugyan továbbra sincs esély arra, hogy megkapják a mára nélkülözhetetlennek mondható Google szolgáltatásokat, de a kínai gyártót ez nem akadályozza meg abban, hogy a korábbi csúcskészülékeit a lehető leghamarabb frissítse. Ahogy arról korábban már írtunk, Kínában már elkezdték az Android 10 alapú EMUI 10-re frissíteni a Huawei P30 és P30 Pro telefonokat, és az új szoftvercsomag viszonylag gyorsan megérkezett Európába is.

A tme.net oldal számolt be arról, hogy a 10.0.0.168-as verziószámú frissítés már elérhető az öreg kontinensen is, és a P30 tulajdonosoknak egy 4,47 GB-os csomagot kell letölteni az új rendszer használatához. A frissítés persze nem azonnal érhető el mindenki számára, de az elkövetkezendő napokban/hetekben már biztos, hogy letölthető lesz az itthon forgalomban lévő P30 készülékekre is.