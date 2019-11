A Huawei-vezér szerint jól megvannak az USA nélkül is

Még mindig bizonytalan a Huawei és az Egyesült Államok kapcsolata, hiszen a májusban hozott szankciókra ugyan kétszer 90 nap hosszabbítást is adtak Trumpék, a kínai cég még mindig a kereskedelmi feketelistán van. A vállalat az elmúlt hetekben leginkább az 5G-mobilhálózati fejlesztések kapcsán került a hírekbe, hiszen egyre több ország dönt azzal kapcsolatban, hogy szeretnének-e szerződni az amerikaiak szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő céggel.

A Huawei alapítója és vezére, Zsen Cseng-fej többek közt a jelenlegi helyzettel kapcsolatban is megszólalt a The Wall Street Journalnek adott interjújában. A vezér elmondása szerint a Huawei képes túlélni az Egyesült Államok nélkül is, és eredménytelennek nevezte Washington ellenük irányuló kampányát.

„Nem különösebben aggódom a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások miatt” – mondta el a 75 éves vezér a lapnak, hozzátéve, hogy a Huawei nem tényező a kereskedelmi háborúban, mivel gyakorlatilag nincsenek üzleti megállapodásaik az államokkal.

A kínai telekommunikációs óriás ugyan az USA részéről egyelőre nem kapott érdeklődést 5G technológiái iránt, de Cseng-fej hangsúlyozta, hogy még mindig fenn tartja számukra a lehetőséget. A vezető nagyon ritkán ad interjút, korábban arról is beszélt, hogy a világnak szüksége van a Huaweire, és bár lehetséges, hogy az amerikai kormány átmenetileg meg tudott győzni több országot, hogy kitiltsák a céget a hálózatfejlesztésekből, de ezzel annyit értek el, hogy a Huawei szimplán visszafogja majd a tevékenységét. Sőt az alapító arról is meg van győződve, hogy pont a céggel szembeni támadások kényszerítik őket a még jobb minőség elérésére, mind a termékeiket, mind a szolgáltatásaikat illetően.

Kiemelt kép: AFP