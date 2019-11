Nem vicc: készül az új Half-Life

A hónapok óta terjedő pletykák igaznak bizonyultak: a Steam digitális játékáruházat üzemeltető és játékfejlesztéssel is foglalkozó Valve hivatalosan is bejelentette, hogy új Half-Life-játékon dolgoznak, amit először csütörtökön fognak bemutatni a nagyközönségnek. Ami viszont sokak lelkesedését letörheti, hogy a Half-Life: Alyx egy virtuális valóság program lesz, ami jó eséllyel a cég saját VR hardverén, a Valve Indexen lesz játszható. Pontos információkat november 21-én közöl a cég.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw

— Valve (@valvesoftware) November 18, 2019