A segway, a roller vagy a unicikli a praktikusabb elektromos jármű?

Minden elektromos jármű esetében fontos tudni, hogy mire szeretnétek használni őket. Az emberek jellemzően abból indulnak ki, hogy ki kellene váltani a városbeli autózást vagy a helyi tömegközlekedés nyomorát, de a spórolás sem utolsó érv, szóval az sem baj, ha a leendő eszköz nem drága.

Ha fejben végigpörgetjük, hogy milyen járművekkel találkozunk Budapesten, akkor a legkézenfekvőbbnek a roller tűnik, főleg a Lime beindulása óta, ami azért valljuk be, nem lett egy sikertörténet. Ha viszont a turistákra gondolunk, egyből az önegyensúlyozó járművek – amiket pongyola módon segway-nek hívunk a cikkben – ugranak be. Az unicikli ebben a felsorolásban az űrhajó, hiszen még viszonylag keveset látni, és mindenki eléggé meghökken rajtuk. Az egyes járművek különálló tesztjeit itt olvashatjátok:

Bár az elektromos gépezeteket egy kalap alá szoktuk venni, a műszaki paramétereiket illetően elég jelentősek az eltérések, ezért kezdjük ezzel, utána pedig leírjuk a gyakorlati tapasztalatokat.

Ami az általános minőséget illeti, a uniciklik verik a mezőnyt, így az Inmotion V5F is. Nyilván egy teknőspáncélszerű cucc sokkal jobban bírja a gyűrődést, mint a többi, simán lehet dobálni, esni-kelni vele, kibírja. A sorrendben második a Ninebot S, ami egy meglepően jó minőségű termék, persze ha arra gondolunk, hogy tavaly még 190 000 Ft-ért kínálták, most pedig csak 130 000, akkor érthető, hogy miért használtak ilyen patent anyagokat. A Kugoo S1 Pro azt hozza, amit az árától elvárhatunk, kicsit csattog, kicsit zörög, helyenként kifejezetten egyszerű megoldások jellemzik, cserébe viszont olcsó.

A bika műszaki paraméterek jól néznek ki leírva, de a gyakorlatban nem a menetteljesítmény, hanem a kezelőszervek milyensége és a menetkomfort számít. Itt elsődlegesen a kerékméret a döntő, ebben az unicikli a nyerő, hiszen a 14 hüvelykes gumiméret miatt alig ráz.

A Ninebot S is elég kellemes, de az oldallejtőket és az egyenetlenségeket nem szereti. Mivel az irányítás szorosan kötődik a közepén elhelyezett térdkormányhoz, ezért a döccenők szélsőséges esetekben automatikus irányváltáshoz vezethetnek. Vannak viszont előnyei, amit a többiek nem tudnak: helyben forgás, automatikus stabilizáció, távirányíthatóság. A Kugoo S1 Pro menetkomfortja a legrosszabb: csattog, úgy fordul, mint egy tankhajó, és itt legkisebb a kerék, így az úthiba-elnyelőképesség is gyenge .

A Ninebot S és az Inmotion V5F kezelőszervei gyakorlatilag az elől elhelyezett egyetlen gomb és az akkumulátor töltöttségjelző panelje. Mindkét járművet applikációból érdemes vezérelni, ebben a Ninebot a jobb, az Inmotion gyári alkalmazása eléggé bugos, szerencsére van rá megoldás: a Wheellog alkalmazást kell használni helyette. A segway viszont olyan egyedi funkciókat tud, mint a lopásvédelem, a lámpák színkalibrációja vagy éppen a gokart mód.

A Kugoo S1 Pro azt se tudja, mi az, hogy Bluetooth modul, helyette egy hagyományos LCD panelen láthatók a paramétereket. A gombok ergonómiailag eléggé messzire esnek a kényelmestől, ami főleg kisebb kezek esetén zavaró. A duda szörnyűséges, és halk is, a lámpa viszont elég bika, elég magasan világít, az Inmotion V5F-nek alacsonyabban van, így előbbivel jobban látjuk az utat. A Ninebot S-en ugyanakkor egyáltalán nincs reflektor, csak helyzetjelzőket találunk rajta.

Ninebot, Kugoo, Inmotion: azért a hasítás a lényeg

Számunkra egy jármű esetében az a legfontosabb a kezelés mellett, hogy miképp lehet vele közlekedni. Férjen el mindenhol, könnyű lehessen hordozni, ne rázzon, tarthassuk egy normális tempót, rendelkezzen rövid fékúttal és a hatótávja legyen elég a napi városi ingázáshoz.

Ez utóbbit a súly nagyon befolyásolja, a referenciaként használt kínai „dummy” nem 100 kg-os, és a tesztek sem tornádóban, hegymenetben zajlanak. A gyári értékeket jellemzően 60-70 kg-os tulajdonossal, sík úton, szélcsendben, egyenletes tempó mellett adják meg.

Aki az akkumulátor kapacitásából következtetne a teljesítményre, annak érdemes tudni, hogy a járművek feszültségértéke eltér: a 84 V-os 4 Ah kapacitású Inmotion V5F a gyakorlatban többet elmegy, mint a 36 V-os 7,5 Ah-s akkuval szerelt Kugoo, legalábbis egy 82 kg-os személlyel. Ilyen értelemben a Ninebot S a leggyengébb, hiszen legoptimálisabb esetben is maximum 18 km körül van a hatótávja.

A menetkomfortról volt már szó, de a dinamikáról még nem. Egy uniciklivel fordulni mindig remek, ez az elektromos járművek sportmotorja, olyanokat lehet vele dőlni és kanyarodni, hogy a szemünk könnybe lábad tőle. Ha a puszta sebesség számít, akkor a Kugoo S1 Pro 27-28 km/órás sebessége mindent visz, a Ninebot 16 km-je viszont fájdalmasan kevés, ráadásul hisztizve sípol is, ha elérjük a maximumot.

Viszont meg is kell állni! A unicikli brutálisan lassul, 30 km/órás sebességről 4 méter alatt megáll, a Margit híd alatti átjáróban már nem egy bringás lepődött meg ezen. A Kugoo S1 Pro viszont soha nem akar megállni, lejtőn különösen rossz a helyzet, agyon kellett taposnunk a hátsó mechanikus féket, hogy értékelhető eredményt érjünk el. A Ninebot S nem rossz, elég jól lassul, de 16 km/óráról ez nem olyan nagy szám, ráadásul hiába írtak 700 W teljesítményt rá, nem egy robbanékony darab.

Ami az általános használatot illeti, az Inmotion a legkisebb és legfordulékonyabb, ez a tökéletes jármű városba, de a Kugoo S1 Pro se rossz. Egyrészt azért, mert elég gyorsan lehet vele haladni – nem idegesíti az összes bringást –, másrészt a lábak egymás mögött helyezkednek el, így viszonylag könnyen abszolválhatók vele a vékony helyek. A Ninebot S túl lassú és széles ahhoz, hogy könnyű legyen vele a járdán haladni, a bicikli úton pedig a lassú tempóval lehet a többieket felidegesíteni. Ez egy bámészkodós, városnézős jármű, de ismerünk olyat, aki 2300 km-t tett bele, szóval nem reménytelen a helyzet.

Amikor véget ér a száguldozás, akkor ébredünk rá, hogy az eszközöket mozgatni is kell, hiszen bemegyünk vele a boltba, felrakjuk a vonatra vagy a buszra, és így tovább. Itt ismét az Inmotion V5F nyer, egyrészt van egy kihajtható karja, amivel terelgethetjük, másrészt képes „tolni magát”, vagyis rásegít a haladásra. Nem mellékesen befér a bevásárló kocsiba. Elméletileg a Ninebot S távirányítható, de a gyakorlatban ez nagyon macerás, szóval ezt is fel kell emelnünk, a Kugoo S1 Pro pedig összecsukva is túl nagy és kényelmetlen ahhoz, hogy mozgassuk, bár a lecsukható markolat és az összetolható kormány például a csomagtartóba helyezéskor sokat segít.

Az igazi csavar viszont nem az eddigiekben rejlik,

hanem a megtanulhatóságban. Meglepett minket, de a Ninebot S-sel nevetségesen könnyű a haladás, mindhárom sofőr 5 perc után már képes volt felállni rá és terelgetni a járművet, szóval kezdőknek ideális választás, egyébként is nagyon univerzális a megoldás. A roller nem sokban marad el tőle, nem egy ördöglakat ez sem, de a nagy fordulókört, a kis kereket és a markolat ergonómiai hibáit szokni kell.

Az unicikli viszont már teljesen más tészta, a használatát napokig kell tanulni. Tapasztalataink szerint a hölgyek ügyesebbek ezen a téren, csak nem olyan bátrak, mint a férfiak. Viszont nem kell azonban félni tőle: egyrészt rendszeresen vannak ingyenes oktatások, másrészt, ha egyszer felálltál rá, elképesztően addiktívvá válik a dolog. Nem egy embert ismerünk, aki 10 000 km fölötti futásteljesítménnyel büszkélkedhet, ennyit egy Kugoo S1 Pro szinte biztosan nem bírna ki.

Összegzés

Mindhárom járműnek megvan a maga létjogosultsága, különösen azért, mert mindegyik másra való. A Ninebot S igazi turista járgány, a látványosságok körbejárására való, nem száguldozásra. Szoftveresen ez tudja a legtöbbet, viszont a háromból ez a leglassabb és a legkisebb hatótávval rendelkező jármű. Az ára egy év alatt durván 50 ezret esett, így már igencsak kellemes választás 130 000 Ft körül, ráadásul ez az, ami magyarországi garanciával és vevőszolgálattal érhető el itthon, extra gyors szállítással.

A Kugoo S1 Pro csapatós olcsó roller, hibákkal megtűzdelve. A legnagyobb problémája a borzalmas fékhatás, ezen kellene fejleszteni, hogy igazán jó termékké váljon. Ennek ellenére 105 000 Ft-ért nem tudunk jobb vételt mondani – de azért a drágább alternatívákat is érdemes megnézni.

A városi dugók ellen a bevállalósak csodafegyvere egyértelműen az Inmotion V5F. Ez a leghordozhatóbb, ennek a legnagyobb a hatótávja, a legjobban gyorsul, a legfordulékonyabb, a legkezesebb, ez nyújtja a legnagyobb élményt és olyat lassul, hogy kiesik a szemgolyód. A használatát viszont meg kell tanulni, nincs mese, pár nap gyakorolás szükséges a stabil haladáshoz, de rendkívül addiktív, és a kínai webshopok 128 000 Ft-os ára közel 70 000 Ft-tal alacsonyabb, mint az itthoni. Europe Railway Priority Maillel rendelve áfa- és vámmentesen érkezik.