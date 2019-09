A népszerű levelező is elsötétül

A múlt év során egyre több fejlesztő tett elérhetővé sötét módot mobilalkalmazásához: választható Dark Mode a Messengerhez, az Outlookhoz, a YouTube-hoz, a Chrome böngészőhöz, és már rajta van az ügyön a Facebook is. Akkumulátor- és szemkímélő előnye miatt a sötét felület pedig rendszerszinten is beépül az iOS 13 mobilszoftverbe és az Android Q-ba.

A Google múlt héten tette bárki számára elérhetővé az Android 10 bétáját, és a felhasználók egy része már kíváncsian vetette bele magát az új mobilszoftver tesztelésébe, főleg a Google-appokhoz érkező sötét kezelőfelületek (dark mode) kipróbálása végett. A keresőcég az Android 10 honlapján jelentette be, hogy egyben bekapcsolták a Gmail levelező dark mode-ját is szerveroldalon, ami az elkövetkező napokban fokozatosan válik elérhetővé a felhasználóknak.

Dark mode is finally rolling out to Gmail for Androidhttps://t.co/ANKUifHq4t #Android pic.twitter.com/78a6Eoezo0

— Android Daily (@androiddaily) September 11, 2019