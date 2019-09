Titkosított adatot tett közzé Donald Trump

Augusztus végén robbanás történt Észak-Iránban a Safir SLV rakéta tesztelése során. Az eset kapcsán Donald Trump amerikai elnök augusztus 30-án tett közzé egy tweetet, melyben az írta, az Egyesült Államoknak nincs köze a balesethez, emellett sok szerencsét is kívánt az Amerikával az utóbbi időkben viharos helyzetbe került országnak.

A hírszerzési szakértők hamar felfedezték, hogy a tweethez tartozó nagy felbontású felvétel feltételezhetően titkosított anyagból származik – írja a Live Science.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 30.