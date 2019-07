Annyi hely lesz a Samsung mobiljában, mint egy laptopban

A Samsung augusztusban bemutatkozó Galaxy Note 10 mobilja körül egyre nagyobb a felbolydulás, a megszokott mód sorra szállingóznak az újabbnál újabb pletykák. Korábban kikerült képek többek közt arról árulkodnak, hogy a hátlapra négy horizontálisan elhelyezett kamera kerülhet: a rendszer egy 12 megapixeles, egy 12 megapixeles telefotó, és egy 16 megapixeles széles látószögű szenzorból állna, amihez egy 3D-s mélységérzékelő is csatlakozhat.

Emellett arról is lehetett hallani, hogy a szelfikamera forgatható lesz, ahogy a Galaxy A80-on is, és még a S Pen tollba is építhetnek egy szenzort. Az augusztusban bemutatkozó új modell ráadásul a Galaxy S10 és a OnePlus 7 mobiloknál is gyorsabb lehet.

Belsős források pedig arról pletykáltak legutóbb, hogy a Galaxy Note 10 5G-s verzióját tárhelyet illetően háromféle variánsban lehet majd választani, a legdrágább 1 terabájt ROM-ot kínál majd, emellett 256GB, és 512 GB-os opciók lesznek még.

Az egyterabájtnyi belső tárhellyel felszerelt 5G-s Note 10 emellé ráadásul 12GB RAM-ot kap, így úgy tűnik, meglehetősen bika mobilt készülnek piacra dobni a dél-koreaiak.

Az Ice Universe nevű szivárogtató továbbá arról is beszámolt, hogy a Galaxy Note 10+ változata támogatni fogja a 45W-s vezetékes, illetve a 25W-s vezeték nélküli gyorstöltést is.

Ezt tudjuk még

Roland Quandt szivárogtató pár napja az árazással kapcsolatban csepegtetett el belsős információkat, amelyek alapján talán nem is olyan meglepő, de mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a tizedik Note-mobilra áhítozik. Az alapmodell árcédulája 999 eurótól kezdődik (kb. nettó 318 ezer forint), míg a Note10+ variánsért 1159 eurót kell kicsengetni, ami áfák nélkül kb. nettó 370 ezer forintot valószínűsít.

A Galaxy Note 10 az eddigi információk alapján kétféle méretben érkezik, az egyik támogatja az 5G-t, és mindegyikről elhagyják már a jackdugót. Nem meglepő mód már ezen is panelba vághatják a szelfikamerát, ami a kijelző közepén fog elhelyezkedni, és nem a sarkában. A nagyobbik, Pro utótaggal ellátott modell már egészen bődületesen nagy, 6,75 colos panelt kaphat, míg az alapmodell megáll a 6,3 colnál.

A hírhedt szivárogtató, Ishan Agarwal a héten pedig újabb képekkel állt elő, amik állítólag már a cég által készített hivatalos renderek. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a Note 10/Note10+ ezüst, illetve fekete színben lesz választható. Az ezüst pedig valójában nem is homogén ezüst, hanem színátmenetes megoldást használ, amiben megcsillannak világoskék és lila árnyalatok is. Ehhez a variánshoz királykék S Pen tartozik majd, míg a feketéhez fekete.

A képek alapján a nagyobbik Note 10 egy extra szenzort is kap a hátlapra az alapmodellhez képest, ami vélhetően a cég saját 3D-s mélységérzékelője. Ha a színátmenetes hátlap mintha ismerősnek tűnne, az sem véletlen: a Huawei P30 Pro épp így néz ki, sőt még a kameraelrendezés is meglehetősen hasonló. A Samsung augusztus hetedikén leplezi le a Galaxy Note 10 csúcsmobilt New Yorkban, ugyanúgy a Barclays Centerben, ahol tavaly a Note 9-et is.