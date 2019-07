Hihetetlen képek érkeztek egy aszteroida felszínéről

Másodszorra is leszállt a Hayabusa-2 a Ryugu aszteroidára, és olyan éles fotókat küldött vissza a felszínéről, amilyeneket eddig még nem láttunk tőle. A szonda tavaly júniusban érkezett meg az aszteroidához, és a tervek alapján egészen idén decemberig fog az égitestnél maradni. A feladata a felszín feltérképezése lesz, emellett pedig további két leszállóegységet fog eljuttatni az objektumra.

A Hayabusa-2 már egyszer vett mintát az aszteroidáról, de azóta bele is lőtt egy kisebb robbanószerkezetet, amivel a kisbolygó kőzetének mélyebb rétegeit is felfedte. Innen fog most a szonda újra mintát gyűjteni.

[PPTD] These images were taken before and after touchdown by the small monitor camera (CAM-H). The first is 4 seconds before touchdown, the second is at touchdown itself and the third is 4 seconds after touchdown. In the third image, you can see the amount of rocks that rise. pic.twitter.com/ssZU5TV3x9

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 2019. július 11.