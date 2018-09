Íme az első videó egy aszteroida felszínéről

A japán űrügynökség (JAXA) Hajabusza-2 űrszondája a rovereket szeptember 21-én bocsátotta le az aszteroida felszínére. Az űreszköz 3,5 éven át tartó utazás után júniusban jutott el a Földtől mintegy 280 millió kilométerre fekvő Ryuguig.

A misszió hivatalos Twitter-oldalán közzétett képeken jól látszik a Naprendszer szokatlan égitestének göröngyös, sziklákkal borított, néhol azonban viszonylag egyenletes felszíne – írja az MTI. A JAXA ráadásul egy, a Ryugu felszínén készített képekből összeállított videót is bemutatott.

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 – 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 2018. szeptember 27.