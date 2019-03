Japán lebombáz egy aszteroidát

A Hayabusa-2 misszió már egyébként is űrtörténelmet írt: ez volt az első ember alkotta szonda, ami landereket dobott egy aszteroidára. A japánok most megint nagy dobásra készülnek, méghozzá azzal, hogy lebombázzák a Ryugut, hogy megnézhessék, mi van a felszíne alatt – írja az AP.

A Hayabusa-2 által szállított Minerva II-1 misszió két szerkezete, a Rover 1A és 1B tavaly szeptember 21-én szállt le a Ryugura, ahol aztán fotókat és videót is készített. Az idei tervek között szerepelt az is, hogy maga a Hayabusa-2 is leszáll a kisbolygóra, ez február 22-én sikerült is neki először. A JAXA viszont úgy döntött, hogy bombát is dob a felszínre, hogy az olyan kőzetmintákat is begyűjthesse, amelyeket nem ért még nap, és nem hatottak rá a különböző radioaktív sugárzások.

A Hayabusa-2 jelenleg ismét az aszteroida körül kering, és április 4-én fogja újra megközelíteni a felszínt. Másnap kiengedi azt a tölcsér alakú eszközét, amelyben robbanóanyagok találhatók, ezek fognak egy nagyjából baseball-labda nagyságú “bombát” kilőni, ami 2 kilométer per másodperc sebességgel fog haladni aztán becsapódik a Ryugu felszínébe. A terv az, hogy a becsapódás egy nagyjából tíz méter mély krátert csinál, amelyet a Hayabusa-2 néhány héttel később fog megvizsgálni. Egy kamerát azonban otthagy majd a helyszínen, hogy követni lehessen a történéseket.

Az igazi kihívás az a feladatban, hogy a robbantóeszköz kiengedése után az űrszondának nagyon gyorsan az aszteroida másik oldalára kell repülnie, nehogy a felszálló törmelékek kárt tegyenek benne. A februári leszállás sokkal problémamentesebb volt, akkor a szonda egy pinball nagyságú golyót repített az aszteroida felszínére, és összegyűjtötte az így felszálló törmeléket és port. Aztán visszatért a kiinduló pozíciójába, vagyis újra nagyjából 20 kilométeres távolságban kezdte el kerülgetni a kisbolygót.

A Ryugu egyébként egy 900 méter átmérőjű aszteroida, és nagyjából 300 millió kilométer távolságra van a Földtől. A kutatók úgy gondolják, hogy relatíve sok szerves anyag és víz lehet a felszíne alatt, ami

a Naprendszer születésekor, 4,6 milliárd évvel ezelőtt került oda.

A Hayabusa-2 azért egy különleges misszió, mert ugyan több aszteroidát vizsgálunk már a Naprendszerben, egyik szonda sem hoz haza mintát belőlük – a Hayabusa-2 azonban a tervek szerint a törmeléket hazaszállítja majd további vizsgálatokra.