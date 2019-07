A Facebook lecsap a fogyókúrás csodabogyókra

Már csak első olvasásra is veszélyes hülyeség, hogy a hipó megivása betegségeket gyógyíthat, mégis jó ideje keringenek a neten erről szóló cikkek és posztok. Az Amazon és a YouTube már elkezdte gyomlálni platformjáról az ilyenfajta ártalmas baromságokat, most pedig végre lép a hülyeségek terjedésének fő melegágya, a Facebook is.

A közösségi óriás bejelentette, hogy módosított a hírfolyam algoritmusán annak érdekében, hogy visszaszorítsa azokat az egészség témakörébe tartozó tartalmakat, amik szenzációhajhászak, vagy félrevezetőek. Ez nem teljes tiltást jelent, hanem annyit, hogy a jövőben kisebb eséllyel kerülnek a felhasználó szeme elé. A Facebook ugyanazt a megközelítést alkalmazza most is, amit anno a klikkvadász, vagy rossz minőségű cikkek esetében.

A hónapban kigördült, de csak most bejelentett két algoritmusváltoztatás elsősorban azokat a posztokat szorítja vissza, amik például hihetetlen és gyors fogyást ígérnek, vagy egyéb csodákat művelnek az ember testével, de az olyan félrevezető cikkeket is lefedi, amik például a házi készítésűm egyébként ártalmas naptejről szólnak. A Facebook szerint az oldalkezelők nem fognak jelentős esést tapasztalni elérési számokban.

(Kiemelt kép: iStock)