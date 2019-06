Furcsa dolgokat produkál a Facebook

Kollégánk figyelt fel arra este fél 9 környékén, hogy a facebookos hírfolyamából egyik percről a másikra eltűntek az oldalak bejegyzései, helyette viszont olyan ismerősök posztjait dobta fel neki az algoritmus, akikkel már évek óta nem lépett kapcsolatba.

A downdetector.com-on is több panasz érkezett az elmúlt órában az Egyesült Államokból, Dél-Afrikából, különféle európai országokból arra vonatkozóan, hogy a hírfolyam nem működik megfelelően, és olyan emberek posztjait látják, akiket egyébként már kikövettek. Van, akinek a közösségi oldal azt jelzi: egy barátja sincsen, de csetelni mégis tud velük. Mások nem tudják megnézni a ismerőslistát, vagy a fényképeiket, többeknél pedig egyáltalán nem tölt be a hírfolyam, ami látszólag lefagyott. Szóval, ha valami furcsaságot tapasztal, nem az ön készülékében van a hiba, és vélhetően hamarosan minden helyreáll.

A Facebook múlt héten változtatott egyébként a hírfolyam algoritmusán annak érdekében, hogy a felhasználók több releváns posztot lássanak az általuk lájkolt oldalaktól és csoportoktól.