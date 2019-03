Egy 18 éves kerülhet börtönbe a terrorvideó miatt

A Facebook vasárnap közölte, hogy 1,5 millió olyan videót távolított el platformjáról, amik a pénteki új-zélandi merénylettel voltak kapcsolatosak. Kedden további számokat is közzétettek, ebből derül ki többek közt, hogy az eredeti, élőben sugárzott videót 200-nál is kevesebb felhasználó látta, akik közül senki nem jelentette azt a moderátorok felé. Mielőtt az élő videót eltávolították az archívumból, addigra már körülbelül 4000 megtekintés volt rajta, később pedig vírusszerűen kezdett terjedni a 8chan fórumon keresztül eredeti és módosított változatokban is.

Az egyik helyi lap arról számolt be, hogy Új-Zélandon egy 18 éves fiút őrizetbe vettek múlt hét pénteken, amiért terjesztette az élő közvetítést. A rendőrség közlése szerint ugyan nem állt személyes kapcsolatban a támadókkal, de a felvétellel együtt erőszakra buzdító üzeneteket is megosztott különböző felületeken, illetve etnikai csoportok ellen is uszított. Az egyik mecset képére azt írta, hogy „célpont bemérve” (target acquired).

A fiú óvadék iránti kérelmét elutasították, egy hónap múlva kell ismét bíróság elé állnia, és akár 28 év börtön is várhat rá. A helyi rendőrség nyomatékosan kérte az állampolgárokat, hogy ne terjesszék tovább a felvételt.