Megvannak a PlayStation Plus júniusi ingyen játékai

Nyakunkon a június, ami egyben azt is jelenti, hogy a PlayStation Plus előfizetéssel rendelkező PlayStation 4 tulajdonosok két újabb ingyen letölthető játékkal bővíthetik a gyűjteményüket. A PlayStation blog friss bejelentése szerint a nyári felhozatal első darabja a Borderlands: The Handsome Collection, ami tulajdonképpen két címet jelent, hiszen tartalmazza a Borderlands 2 és a Borderlands: The Pre-Sequel programokat, és azok összes DLC-jét is. Emellé jár még a Sonic Mania, ami az elmúlt évek legjobban sikerült Sonic-játéka – ha valaki kíváncsi, hogy miért, az olvassa el a 2017-ben írt tesztünket.

A két program június 3-tól tölthető le a PlayStation Networkön keresztül, ami egyben azt is jelenti, hogy a májusi ingyenes programok, a kritikusok által egekbe magasztalt What Remains of Edith Finch kalandjáték és a zseniális Overcooked! addig még simán beszerezhetők, szóval ha valaki elfeledkezett volna róluk (és van PlayStation Plus előfizetése), még simán pótolhatja a mulasztását.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer részét használhassák az ember, továbbá extra kedvezményeket biztosít a PlayStation Store-ban, ingyen profilképeket és témákat biztosít, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.